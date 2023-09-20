高雄地政局標地全壘打 友友因禍得福標得火車站商五建地

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高雄市政府地政局20日標售8筆建地，揮出久違的全壘打，其中，友友事業以每坪168萬元，標得高雄火車站生活圈的第71期重劃區545.16坪「商五」土地的搶地故事最精彩，因為友友董事長張永義近期原本約好一位該地斜後方的一位「商四」地主，在銀行簽約，準備以每坪170多萬元購地，卻遭某建商以高出總價3,000萬元攔走，幸運的是，此次以更低的價格取得更好的土地，算是因禍得福。

富住通研展部主任許值瑋表示，高雄地政局20日標售8筆建地，共有20個標封競標，每標都有人投標，脫標率100％，其中，第五標和第六標，各有5個標封，競爭最激烈。

標地故事最精彩的是第二標、位於高雄火車站生活圈的第71期重劃區545.16坪「商五」土地，每坪底價158.44萬元，總價8.63億元，是此次土地標售總價最高者。

第二標共有2個標封，投標者分別是友友事業董事長張永義、以及隆大營建公司，由於隆大董事長陳武聰與友友董事長張永義，是高雄市不動產開發公會前、後任理事長，張永義還得稱呼陳武聰一聲「師父」，此次「師徒對陣」，友友以每坪168萬元、總價9.158億元，擊退隆大的8.82億元，只多了3,380萬左右。

張永義表示，他原本看上位於此次標得土地斜後方一塊面積600多坪「商四」土地，每坪170多萬元，但，跟地主約好在第一銀行準備簽約時，卻遭另一家建商以3千萬元加價攔胡，因此，才決定出手競標高雄火車站的這塊「商五」土地，沒想到，買到的價格更低，土地區位更好。

張永義指出，該地將規劃「小豪宅」，興建地下6樓、地上29樓的住宅大樓，坪數介於30到50坪之間，大約有250多戶。