《其他電》不斷電產品增溫 碩天登新天價

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【時報記者任珮云台北報導】碩天(3617)今盤中股價觸及294.5元，創歷史新高；今年上半年碩天稅後盈餘為6.99億元，毛利率達45.9%，EPS為8.37元。碩天為了規避中美貿易關稅，持續將產能移轉至菲律賓廠，去年該廠生產比重已提升至近70%，有效降低稅率；此外，受惠儲能市場需求和資料中心電源管理相關產品需求持續成長，電源管理、電力保護所扮演角色將日趨重要，也將進一步帶動碩天不斷電電源系統產品需求持續增溫。

今年初碩天以PFC Sinewave (E)系列不斷電系統CP1500PFCRM2U獲得美國The Channel Company旗下雜誌CRN 2022年度電源保護與管理類—科技創新獎的肯定。

碩天為電源解決方案供應商，致力以高效能不斷電系統、機櫃、電源分配器、逆變器、太陽能光電、突波保護插座及電源管理軟體等產品行銷國際。碩天專注於自有品牌 CyberPower 的經營和節能技術之研發。除名列北美市場前三大UPS品牌外，同時版圖遍及全球逾一百個國家。

CP1500PFCRM2U於2022年推出，機身高度僅有2U、深度僅為10.5英寸，短深度的外型設計使其在空間有限的地方也可靈活運用，並且具備純正弦波輸出，是家庭、辦公室和商業環境中敏感電子產品的選擇。

碩天獨家開發的GreenPower UPS專利節能技術，可成功改善UPS的效能，並且有效的降低熱量積聚。GreenPower UPS節能技術原理是避免UPS運作期間不必要的功率損耗，相對於傳統的UPS系統更節省能源。具備此獨家技術的UPS產品，最高可節省93%的電力虛耗，有效降低電力成本。