《國際金融》前德銀銀行家認罪 坦承加密貨幣詐欺

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】一名前德意志銀行(Deutsche BAnk)的投資銀行家周二在美國司法部認罪；他在四月時被指控，從他承諾的加密貨幣交易中詐取了投資人大量資金，並挪為私用。

Rashawn Russell面臨最高30年監禁，作為認罪協議的一部分，他將被要求支付超過150萬美元的賠償金。

美國檢察官Breon Peace說，Russell利用投資人對加密貨幣的興趣，進行了一項詐欺計畫。

在起訴書中僅提到，Russell在2018年7月至2021年11月期間在一家金融機構擔任投資銀行家，並未提到金融機構名稱。但根據Russell在LinkedIn的資料顯示，他在該期間擔任德意志銀行的投資銀行分析師。

Russell當時告訴投資人，他是一名在投資銀行工作的持牌經紀人，可以協助他們從他管理的加密貨幣基金R3獲得鉅額、有時是有保證的回報。

檢察官說，他將部分資金轉入交易帳戶，但抽走其餘資金，並送給投資人虛假文件，以告知資金的使用情形。據聯邦檢察官透露，他向朋友和同事尋求投資，但是用這筆錢來賭博和用於個人支出。

美國檢方和監管單位一直在致力於打擊金融和數位資產的詐欺行為。

當Russell在四月遭到檢方起訴時，德意志銀行表示，不對進行中的法律訴訟案件進行評論。但是支持執法者和監管機管的監督努力。