「躍進基隆」都市發展政策交流座談 公私協力共創基隆新榮景

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「躍進基隆—都市發展政策交流座談會」在8月31日晚間於基隆長榮桂冠酒店彭園會館盛大登場，邀請台北市不動產開發商業同業公會、基隆市不動產開發商業同業公會、基隆市不動產暨都市更新學會、社團法人基隆市建築師公會及都市發展專業領域的專家學者及貴賓共襄盛舉，出席嘉賓近百人，其中包含元利建設林敏雄董事長、良茂建設陳春銅董事長、財信傳媒謝金河董事長等多位業界重量級貴賓。

謝國樑市長上任後非常重視都市發展事務，啟動一系列都市發展革新精進措施，包括改革一部曲公告「建照及都市設計審議精進作為」，成立3項平台（資訊透明平台、法規交流平台、協調整合平台)，並簡化都審流程、加速建照審查。自今年起都市設計審議平均時間減少8個月，上半年建照申請數量亦超過往年全年的申請量。

改革二部曲提出「容積移轉雙軌制及3革新」，降低接受基地容積移轉門檻及新增折繳代金機制，未來力拼3個月內完成估價作業及審查程序，有望增加申請人投資意願並提升本市財政統籌運用之彈性。

改革三部曲預計規劃成立「府級都更專案辦公室」，提升專責人力與專業度，協助都更意願順利整合。

除此之外，基隆市政府更擘劃港區周邊、田寮河沿線、捷運重大建設及河谷廊帶未來願景構想，展現基隆未來無可限量的發展潛力。財信傳媒董事長謝金河及良茂建設董事長陳春銅受邀致詞時，亦肯定謝國樑市長持續改變基隆的堅持與魄力，對於基隆的未來充滿信心。

藉由本次交流促進產業發展及產官合作，除讓不動產開發相關業者了解目前政策方向，進而協助政策推行，市長更進一步邀請業者認識基隆、投資基隆，公私協力共築基隆新榮景。（基隆市政府 廣告）