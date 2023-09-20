中秋節稽查！野村燒肉這食品竟過期1年 遭開罰

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中秋節將近，食藥署與地方衛生局合作稽查全台124家燒烤餐廳，查獲2家存放逾期食品，其中野村炭火燒肉嘉義店倉庫內存放20包過期麻糬，逾期超過1年，遭衛生局開罰6萬元，另一家為屏東縣的可瑞安韓國料理，查獲過期半年的辣椒粉，高達15公斤，同樣遭罰6萬元。

因應中秋佳節到來，市面上紛紛推出各式應景食品，食藥署與地方政府衛生局共同合作執行「112年度中秋複合式專案」，針對中秋節慶食品製造、販售業者，以及燒烤餐廳加強稽查抽驗。

食藥署南區管理中心主任魏任廷說明，本次共查核124家燒烤餐廳，抽樣129件產品均符合規定，2家業者儲存過期原料，各裁處6萬元，分別是屏東縣的可瑞安韓國料理，查獲逾期辣椒粉15公斤，保存期限至今年3月10日，以及嘉義市的野村炭火燒肉，查獲20包過期麻糬，保存期限為去年6月1日。

魏任廷說明，衛生局查獲過期原料當下即命令業者銷毀，業者說明該批麻糬因內部測試不符需求，因此存放在倉庫未使用，但並未清運銷毀，因此仍違反《食安法》第15條，遭裁處6萬元。他提醒業者應秉持「先進先出、先買先用」原則，並且定期清理庫房，過期原料需應劃設專區並標示，避免誤用。

應景食品製造業者方面，本次共查核96家，發現8件產品標示不符規定，另查獲5家貯存逾期食品原料、1家未提供產品責任保險、1家未依規定核備衛生管理人員。其中包括台北市二和珍糕點有限公司遭查獲產品未標示豬肉原產地資訊，違反食安法第25條規定，另查獲儲存逾期原料，違反食安法第15條規定，已裁處9萬元整。

另外，本次共查核217家應景食品販售業者，其中2件產品不符規定、1件產品檢驗防腐劑與規定不符。由萊爾富湖口湖南店販售的綠豆餅，經檢驗防腐劑與規定不符，追查其來源為苗栗縣的瑞松福麵包行，由苗栗縣政府衛生局依法裁處3萬元。