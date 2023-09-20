台英高等技職教育交流會 強化職人培訓合作

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教育部為瞭解英國高等技職教育政策，9月17日至25日訪問英國高等技職教育人才培育相關單位，並於19日辦理「台灣英國技職教育交流會」，促進台灣與英國教育交流及對話，為成立「台英高等技職大學聯盟」奠下基礎，未來將強化台英兩國在高等技職教育與職人培訓的合作與交流。 次交流會由教育部技職司長楊玉惠率台科大、北科大、台北護理健康大學、勤益科大、雲科大、虎尾科大、高雄科大、屏東科大、南台科大、正修科大、龍華科大及明新科大等12所科技大學代表，與英國教育部等多個機構代表共同參與。

教育部表示，交流會透過多元形式的交流與討論，讓與會者共同探討「英國學徒制及品質保證」、「英國大學國際合作策略」、「英國推展國際教育合作現況」、「台灣高等技職教育推動現況」、「英國大學聯盟與提升學生國際移動力策略」、「台灣技職教育及國際教育未來展望」等議題。

交流會中，英國代表們分享英國實施的學位學徒制、產學合作模式及實務學習計畫的經驗與成果，讓台灣代表團印象深刻；而台灣代表們也展示了台灣在不同專長領域的特色，促進雙方全面地瞭解彼此的教育現況。

楊玉惠在交流會後表示，台灣代表團不遠千里而來，在英國召開「台灣英國高等技職教育交流會」，為「台英高等技職大學聯盟」的成立奠定了基礎，對兩國來說都是一個重要的里程碑，期待透過此聯盟的運作，將強化台英兩國在高等技職教育與職人培訓的合作與交流，也期盼未來能吸納更多相關單位加入，擴大聯盟的影響力。

雲科大校長楊能舒在交流會後也表示，此次交流會由台英兩國諸多學校與組織的投入，是兩國的高等技職教育界合作的起點，未來還要持續投注更多資源，讓「台英高等技職大學聯盟」順利運作，開啟兩國人才培育與產業發展的新契機。