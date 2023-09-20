前往主要內容
工商時報LOGO

台英高等技職教育交流會 強化職人培訓合作

  • 中時即時 林志成
教育部次長劉孟奇（右五）與技職司長楊玉惠（右三）率台灣12所科技大學代表前往英國進行技職教育交流。（教育部提供／林志成台北傳真）
教育部次長劉孟奇（右五）與技職司長楊玉惠（右三）率台灣12所科技大學代表前往英國進行技職教育交流。（教育部提供／林志成台北傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

教育部為瞭解英國高等技職教育政策，9月17日至25日訪問英國高等技職教育人才培育相關單位，並於19日辦理「台灣英國技職教育交流會」，促進台灣與英國教育交流及對話，為成立「台英高等技職大學聯盟」奠下基礎，未來將強化台英兩國在高等技職教育與職人培訓的合作與交流。 次交流會由教育部技職司長楊玉惠率台科大、北科大、台北護理健康大學、勤益科大、雲科大、虎尾科大、高雄科大、屏東科大、南台科大、正修科大、龍華科大及明新科大等12所科技大學代表，與英國教育部等多個機構代表共同參與。

教育部表示，交流會透過多元形式的交流與討論，讓與會者共同探討「英國學徒制及品質保證」、「英國大學國際合作策略」、「英國推展國際教育合作現況」、「台灣高等技職教育推動現況」、「英國大學聯盟與提升學生國際移動力策略」、「台灣技職教育及國際教育未來展望」等議題。

交流會中，英國代表們分享英國實施的學位學徒制、產學合作模式及實務學習計畫的經驗與成果，讓台灣代表團印象深刻；而台灣代表們也展示了台灣在不同專長領域的特色，促進雙方全面地瞭解彼此的教育現況。

楊玉惠在交流會後表示，台灣代表團不遠千里而來，在英國召開「台灣英國高等技職教育交流會」，為「台英高等技職大學聯盟」的成立奠定了基礎，對兩國來說都是一個重要的里程碑，期待透過此聯盟的運作，將強化台英兩國在高等技職教育與職人培訓的合作與交流，也期盼未來能吸納更多相關單位加入，擴大聯盟的影響力。

雲科大校長楊能舒在交流會後也表示，此次交流會由台英兩國諸多學校與組織的投入，是兩國的高等技職教育界合作的起點，未來還要持續投注更多資源，讓「台英高等技職大學聯盟」順利運作，開啟兩國人才培育與產業發展的新契機。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 現在撿00713、00919好嗎？網路股神曝2時機更佳

  2. 9／19盤前》先進封裝引進玻璃基板 3檔PCB有戲

  3. 巴菲特留後手！透過「祕密管道」持股台積電

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。