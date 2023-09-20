《通網股》遠傳新創加速器2歲 大帶小共創1.7億元新商機

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【時報記者葉時安台北報導】後疫情時代來臨，更考驗企業的技術力和發展彈性，遠傳(4904)前瞻布局，成立遠傳新創加速器尋找台灣下一個「護國神山」，周三舉行第二期成果發表，遠傳新創加速器成立近2年來，累積成功加速新創家數已達37家，並創造逾1.7億元數位轉型新商機，誘發投、增資金額更突破3.2億元，遠傳周三更宣布啟動第三期加速器招募。

遠傳以大帶小、共創經驗。第二期成果發表，所輔導的新創團隊在ESG淨零、智慧醫療、智慧零售、智慧城市、金融保險等五大領域都繳出亮眼成績。

遠傳總經理井琪表示，創新是產業的動能、是新應用從萌芽至商轉的關鍵。若具創造力的思維卻沒能轉換為有價值的應用，不只對新創夥伴來說非常可惜，也是產業、甚至是國家競爭力的損失。遠傳在數位轉型和開發綠色資通訊應用的經驗，讓我們一方面厚植自身的技術力，同時也累積了豐富的開發至商轉經驗，這些皆是「遠傳新創加速器」得以為新創夥伴「加速」的馬達，遠傳也期待未來有更多優秀的新創團隊持續加入，讓優秀的創新轉化為具商業價值的果實。

遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民表示，數位與淨零雙軸轉型與醫療長照是當前產業所矚目的大趨勢。遠傳新創加速器特別精挑細選在這些領域表現優秀的新創團隊，全心全力協助他們在技術、企業經營與商業獲利模式等多方面的成熟精進。

遠傳新創加速器自2021年底成立，遠傳也投注企業資源積極扶植，由總經理井琪與資訊長胡德民親到第一線擔任指導顧問，近2年以來，親自教戰新創團隊所開設的新創門診就高達65場，高階主管進行的深度輔導也逾400場，更為15家新創團隊安排場策略投資評估及公司治理健檢，由內而外完善新創團隊體質，總計遠傳投入培育新創人力逾3500人次，由上至下戮力推進新創發展。

在外部機會上，遠傳更協助規畫超過300場政府、企業與教育領袖的媒合活動 ，並爭取多達110個創投媒合機會，近兩年間累計成功加速新創家數已達37家，創造1.7億元以上的數位轉型商機，除遠傳自身積極評估策略投資的可能性，並已投入數千萬元投資，支持加速器中具共創機會的台灣新創公司，所誘發的投、增資金額更突破3.2億元。

遠傳周三也宣布第三期加速器即日起開放招募新創團隊，將持續深化全球焦點議題，包含ESG、淨零轉型等，找尋下一個潛力新秀，遠傳會協助提供資訊與數位轉型科技、財務、法務專家、業務團隊等各方面專業知識，全方位協助新創團隊縮短試錯路徑，也期望在新遠傳晉升頻譜三冠王的加持下，遠傳將持續以5G硬實力及內外豐富資源，與新創團隊建立長期且深度的合作關係。