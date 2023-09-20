陸新設立民營經濟發展局 陸發改委揭目的

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中國政府日前陸續公布《關於促進民營經濟發展壯大的意見》並且新設立了「民營經濟發展局」，被外界認為政府欲借力民營經濟拉動經濟發展。大陸國家發展改革委副主任叢亮今天表示，下一階段，政府將建立完善與民營企業常態化溝通交流機制、抓好抓實促進民間投資工作、更好發揮民營經濟發展局職能作用。

大陸國新今天上午辦舉行經濟形勢和政策國務院政策例行吹風會。叢亮表示，7月19日，中共中央、大陸國務院印發《關於促進民營經濟發展壯大的意見》以來，大陸國家發展改革委會同有關方面堅決抓好貫徹落實，圍繞優化發展環境、加強要素支撐、強化法治保障等重點領域，出台配套舉措。

叢亮表示，第一方面，建立完善與民營企業常態化溝通交流機制。機制建立以來，大陸國家發展改革委主要負責人多次主持召開民營企業家座談會，邀請不同行業、不同地區、不同類型民營企業家，聽取企業經營發展的真實情況、面臨的困難問題和相關政策建議。其他負責人及相關司局多次通過調研、座談等方式聽取民營企業意見。可以說是舉全委之力。

叢亮表示，在溝通交流中，企業提出了很多針對性訴求和建設性建議，其中既有促進民營企業發展的共性需求，也有加大對重點行業、重點領域支持力度的熱切期待。對於這些訴求建議，我們通過建立台賬、逐項研究、定期調度等方式，點面結合協調解決問題、推動出台務實舉措。

叢亮表示，第二方面，抓好抓實促進民間投資工作。促進民間投資17條政策措施出台以來，政府狠抓政策落實落細，取得階段性進展。比如，加緊加快向民間資本推介項目。政府建立並正式上線向民間資本推介項目平台，組織各地梳理重大項目、產業項目、特許經營項目等3張項目清單，已向民間資本推介4800餘個項目、總投資約5.27兆元（人民幣，下同），相關項目重點分布在城建、農業、旅遊、公路、水路港口等領域。

叢亮表示，再如，切實暢通民間投資問題反映管道。針對民營企業在項目前期工作、推進項目實施等過程中遇到的具體問題，政府在全國投資項目在線審批監管平台上線了「民間投資問題反映專欄」，這幾天已收到一些民營企業反饋的問題線索。政府將建立健全問題「收集—辦理—反饋」閉環機制，對於企業反映集中的項目前期手續等共性問題，推動有關方面抓緊做好制度政策「立改廢釋」工作。

叢亮表示，第三方面，更好發揮民營經濟發展局職能作用。民營經濟發展局作為新成立的司局，將在統籌協調、督促落實、加強服務等方面重點發力，推動各項舉措早落地、早見效。重點有三個方面工作：一是實化細化民營經濟發展政策體系。針對近期民營企業提出的建議訴求，統籌各部門合力，盡快形成可落地、能見效的政策舉措，督促重點任務盡快取得實質性進展。二是強化民營經濟發展形勢監測分析。建立民營經濟統計監測指標體系，形成有代表性的民營企業樣本庫，對民營經濟發展中的重大苗頭性、傾向性問題開展早研究、早預警。三是持續暢通民營企業訴求反映和問題解決通道。建立民營經濟問題及政策建議的收集、轉辦、跟蹤、反饋機制，及時回應民營企業關切，積極協調推進解決民營經濟發展中遇到的重大問題，以更紮實、更有效的作為推動民營經濟高質量發展。