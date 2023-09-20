大陸去年研發經費投入總量突破13.2兆 電通設備逾1.76兆元

中國大陸國家統計局網站20 日消息，中國國家統計局、科學技術部、財政部近日聯合發布2022年大陸全國科技經費投入統計公報：2022年，中國研究與試驗發展（R＆D）經費投入繼續保持較快增長，投入強度持續提升，基礎研究投入取得新突破，國家財政科技支出穩步增加。去年研發經費投入總量突破3兆元（人民幣，下同，約合新台幣元13.2兆），投入電腦、通信和其他電子設備製造業超4000億（約合新台幣1.76兆元）。

大陸國家統計局網站稱，一、研究與試驗發展（R＆D）經費情況： 2022年，大陸全國共投入研究與試驗發展（R＆D）經費3兆0782.9億元，比上年增加2826.6億元，增長10.1％；研究與試驗發展（R＆D）經費投入強度（與國內生產總值之比）為2.54％，比上年提高0.11個百分點。按研究與試驗發展（R＆D）人員全時工作量計算的人均經費為48.4萬元，比上年下降0.5萬元。 分活動類型看，大陸全國基礎研究經費2023.5億元，比上年增長11.4％；應用研究經費3482.5億元，增長10.7％；試驗發展經費2兆5276.9億元，增長9.9％。基礎研究經費所占比重為6.57％，比上年提升0.07個百分點；應用研究和試驗發展經費所占比重分別為11.3％和82.1％。 分活動主體看，各類企業研究與試驗發展（R＆D）經費2兆3878.6億元，比上年增長11.0％；政府屬研究機構經費3814.4億元，增長2.6％；高等學校經費2412.4億元，增長10.6％；其他主體經費677.5億元，增長22.3％。企業、政府屬研究機構、高等學校經費所占比重分別為77.6％、12.4％和7.8％。 分產業部門看，高技術製造業研究與試驗發展（R＆D）經費6507.7億元，投入強度（與營業收入之比）為2.91％，比上年提高0.20個百分點。在規模以上工業企業中，研究與試驗發展（R＆D）經費投入超過千億元的行業大類有7個，比上年增加2個，這7個行業的經費占全部規模以上工業企業研究與試驗發展（R＆D）經費的比重為63.2％（詳見附表1）。 分地區看，研究與試驗發展（R＆D）經費投入超過千億元的省（市）有12個，分別為廣東（4411.9億元）、江蘇（3835.4億元）、北京（2843.3億元）、浙江（2416.8億元）、山東（2180.4億元）、上海（1981.6億元）、湖北（1254.7億元）、四川（1215億元）、湖南（1175.3億元）、安徽（1152.5億元）、河南（1143.3億元）和福建（1082.1億元）。研究與試驗發展（R＆D）經費投入強度（與地區生產總值之比）超過大陸全國平均水準的省（市）有7個，依次為北京（6.83％）、上海（4.44％）、天津（3.49％）、廣東（3.42％）、江蘇（3.12％）、浙江（3.11％）和安徽（2.56％）（詳見附表2）。 二、財政科學技術支出情況： 2022年，大陸國家財政科學技術支出1兆1128.4億元，比上年增加361.7億元，增長3.4％。其中，中央財政科技支出3803.4億元，占大陸全國財政科技支出的比重為34.2％；地方財政科技支出7325.0億元，占比為65.8％。