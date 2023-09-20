中秋連假龐大車潮將至 花蓮警方各項措施準備好！

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中秋連假下周登場，花蓮境內將湧入大批返鄉及旅遊車潮，屆時花蓮警方利用蘇花改隧道的智慧型監控設備及整合監視器系統，掌握各省道及市區重要幹道車流，隨時加派警力交通疏導，降低塞車破壞民眾出遊的興致。

中秋3天連假為本月29日至10月1日，俗話說「中秋月圓人團圓」，假期間蘇花路廊勢必湧入大量返鄉及旅遊車潮，公路局預估，28日至29日以南下進入花蓮縣境車流最多，每日平均約1萬3350輛次；30日至10月1日以北上離縣車流最多，每日平均約1萬3250輛次。

公路局依過往連假疏運狀況研判，28日上午5時至下午2時為蘇花路廊南下車多壅塞時段，10月1日中午12時至晚間則是北上車多壅塞時段；易壅塞路段為蘇澳至東澳段、東澳至南澳段、南澳至和平段及和中至崇德段。

花蓮警方維持連假期間縣境交通順暢，依照過去經驗，將利用蘇花改中仁（和中至和仁）及仁水（和仁至大清水）隧道內的智慧型科技監控車流設備（含區間測速功能），掌握進、出縣境車輛數及平均車流時速，並透過整合監視器系統CCTV，即時觀測台8線、台9線、台11線及其支線，台14甲線、台30線、193縣道及市區重要路段交通流量，隨時通知各分局機動部署警力因應。

花蓮警方表示，連假期間除透過監視設備掌握車流，將與公路局、警察廣播電台建立通訊群組，即時提供縣內各省道、市區道路最新路況，透過連線廣播電台直播提供用路人知悉；另外，為緊急排除長隧道交通事故避免車流回堵，公路局特別調度事故小組1組4人及拖吊車1部，於和仁監工站（仁水隧道南口）待命。

另外，中秋節民眾團聚烤肉不免配上酒水小酌，警方呼籲，酒後駕車若酒精濃度達法定標準值0.25mg／L者，可依《刑法》處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；若酒駕致人重傷或死亡，除得沒入車輛外並吊銷駕照，未來更不能再考領。

建議民眾酒後可使用花蓮縣政府提供「酒後代駕服務」，縣內多家計程車業者均有配合，詳細資訊可參閱花蓮交通e點通網站（https://110traffic.hl.gov.tw/Home/NewsDetail？y=e6164f95-4ba7-4a65-857b-341b93669702）。