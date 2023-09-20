第一屆森秋祭藝術節日本千葉縣登場 兩百年古宅村落創台日文化交流新典範

【中時新聞網 戴志揚】超過兩百年歷史，位於日本千葉縣富津市的和心村，因為地處綠意環繞的森林，打造出極有特色的旅宿，被旅遊雜誌票選為日本人氣第二的豪華露營區。台灣普普樂藝術事務所攜手日本和心村，共同策劃森秋祭藝術節，以「茶、味、藝、樂」為主題，9/9--10/15在日本千葉縣富津市高溝村舉行。這場藝術節結合了日本東映集團、KINMATON、橘之鄉、好有感覺音樂、國際大觀人文茶道書院、漩指Music等單位的協助，以及視覺藝術家陳暐、漆藝藝術家張齊方、音樂人盧欣民、劉瑋菁和林宥廷等多人熱情參與，共同創造了一場極具魅力的台日文化藝術盛典。

策展單位選用台灣海拔1,500公尺的「梨山蜜香小葉種紅茶」作為森秋祭藝術節茶席的主角，這款茶葉香氣甜雅，帶著蜜香，口感柔和，完美展現了台灣茶葉的優雅滋味，茶席上的茶食則是選用了宜蘭橘之鄉的「貴妃金柑」，還有日本高溝村220年歷史並屢獲清酒大賞的小泉酒製造「酒饅頭」，將台日風味完美結合。茶席中更加入連珮如琵琶與盧欣民水晶缽表演，呈現獨一無二的茶席體驗。

在藝術展演部分，「日本東映集團」第一位簽約的台灣藝術家陳暐，以他廣受喜愛的漫畫IP 「KINMATON」創作專屬森秋祭的畫作與雕塑作品「金花水月」。他以富士山元素融合IP本身可愛逗趣的形象，展現出當代藝術作品在老宅中的生命力。除了雕塑作品，森秋祭也展出漆藝工藝，由臺灣漆藝藝術家張齊方帶領，為參與者提供了體驗台灣和日本漆藝工藝差異的機會。儘管日本以漆藝大國聞名，但實際參與製作的機會卻相對有限。

這次工作坊深受歡迎，不分年齡，參與者都在拓葉灑粉的製作過程中，深刻感受到了漆藝蒔繪之美。不只靜態展示，森秋祭還舉辦了晚會，由漩指樂團與好有感覺音樂共同策劃。當夜幕低垂，焚火台燃起火焰，大人小孩在歡笑聲中載歌載舞，享受著烤肉、烤棉花糖等美食，對酒當歌，充滿歡聲笑語，使《森秋祭》成為一個獨特的藝術文化饗宴。

活動開展以來，和心村成為當地民眾情感凝聚的重要場所。《森秋祭》藝術節的策展人，普普樂藝術事務所執行長連珮如就表示，開展期間，他感受到了村民的熱情，還有一位85歲的阿嬤參加完活動，跪謝所有的藝術家，阿嬤說因為這群遠道而來的台灣藝術工作者，讓他在有生之年可以看到家鄉的美好，不斷拜託策展人一定要持續下去。因為這場活動，把文化藝術融入在地生活，豐富了村民的視野，開啟了藝術節的新風貌，體現了文化藝術的力量。其實和心村的主人林毅祥來自台灣，他帶著日籍妻子將原本荒廢破落的兩百多年古宅重新修復，而這次藉由森秋祭的舉辦，也創造了透過藝術交流，外來文化落地生根的動人故事。