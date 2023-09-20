「點點心」插旗新店裕隆城 9／26起全品牌門店消費滿1,500贈「大肆喜中秋禮餅」

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來自香港的人氣港點品牌「點點心」今年三度展店，繼4月進駐台中市區日系商場「LaLaport台中」後，9月接連拓展兩家門市，包含月初進駐的「台南南紡購物中心」以及眾所矚目的新北「新店裕隆城」百貨，預計9月26日起正式試營運、9月28日正式開幕。為歡慶品牌第十五家門市「點點心 新店裕隆城店」開幕，全台門市消費滿額即贈「大肆喜中秋禮餅」禮盒。

緯豆集團自香港代理來台的「點點心」港式點心專門店，2015年首家門市進駐微風信義百貨，以「一顆會流鼻涕的豬仔流沙包」颳起港點排隊熱潮，每5秒賣出一顆的驚人佳績，站穩百貨的港點市場，目前北中南已有14家分店，品牌也宣布第15號店即將插旗新北備受期待的全新商場裕隆城「誠品生活新店」。

「點點心 新店裕隆城店」全店面積70坪、超過90個客座席次，以新店區及裕隆集團的「科技」產業作為設計靈感，打造第一家太空科技感的全新店型，將點點心辨識度最高的「天花燈箱」改為「牆面燈箱」，加入「LED光線燈條」及「文字跑馬燈」，更調出品牌新色「銀河灰」搭配「宇宙太空藍」，充滿速度與未來感的全新店型，令人眼睛一亮。除此之外，門口的「步入式打卡區」也相當吸睛，有別於其他門市走的是萌系巨型豬仔，這次將化身為「豬仔號火箭砲」與「星際港點星球」，標榜帶領消費者遨遊美味的港點宇宙。

為歡慶點點心第15號店開幕，品牌也祭出超誠意開幕優惠活動，9月20日至10月1日全台點點心門市消費滿1,500元，即可獲得價值868元的「大肆喜中秋禮餅」乙盒。9月28日起開幕首四日也有「開幕請吃豬仔」活動，消費滿千並按讚／追蹤官方社群，就招待一份超人氣豬仔流沙包，每日限量，送完為止。

餐飲產業歷經三年嚴峻的疫情風暴，緯豆集團逆風展店，積極布局全台市占率，在2020年至2023年期間，旗下港點品牌「點點心」一口氣在台開出10家門市，北中南都能吃到香港正宗好味道；此外，集團也在疫情期間簽下極具潛力的台式餐飲「忠青商行」，首家門市即插旗台北101百貨，繳出餐坪效王的亮眼成績，目前雙北已有5家門市並規劃向南發展。而針對集團未來展望，老闆劉峻緯笑著首家科技感未來店型來了。