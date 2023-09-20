健檢看病患更多了 82歲董事長二話不說 捐救護車

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82歲華慶工業股份有限公司董事長陳瑞坡長年都在奇美醫院健康檢查，也安排海外幹部員工都在奇美健檢，20多年來發現醫院病患愈來愈多，感佩醫療人員付出，讓他動念想做點什麼事，經得知院方救護車已近汰舊年限，慨捐1輛價值250萬元的救護車及裝備器材，「感謝醫院給我機會，做這件事，做好事，很快樂！」

奇美醫療財團法人奇美醫院院長林宏榮指出，救護車是提供緊急救護不可或缺重要工具，台灣每年至少有數千場大型活動舉辦，救護車已是必備。根據奇美醫院統計2013年迄今，已支援過台南市機關團體舉辦各項大型活動盛事，如鹽水蜂炮、划龍舟、台南古都國際馬拉松等近200場次緊急救護工作，保障民眾生命安全並有效提升救護品質，確保民眾立即獲得妥適醫療處理。

他也感謝事業有成的陳董事長，因為來醫院健檢，意外牽成這個緣分，慷慨解囊捐贈全新的救護車給醫院，幫助更多人。

陳瑞坡的事業遍及大陸、越南、印尼，他一度在海外打拚30多年，現在海外事業交給兒子，自己則希望能為社會多做點事。

他透露，捐贈救護車起心動念很單純，每年固定到醫院健檢，海外幹部回台灣也都是在這裡健檢，20幾年來發現醫院病患愈來愈多，認為健康真的很重要，也感佩醫療團隊的辛苦，自己有能力付出，希望能多付出一點，他說，自己也已跟孩子達成共識，「我們繼續努力打拚，希望未來能為社會做得更多！」