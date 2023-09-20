陸地方財政面臨壓力 陸官員：三管齊下保障基層財政平穩運行

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大陸地方政府財政運行面臨巨大壓力和挑戰，如何保障基層財政平穩運行？大陸財政部國庫司司長李先忠今天表示，將加大轉移支付力度、充分用好財政資金直達機制、加強全國財政運行監測，三管齊下保障基層財政平穩運行。

大陸國新辦舉行經濟形勢和政策國務院政策例行吹風會。李先忠表示，今年以來，中國經濟從過去幾年疫情影響中逐步恢復，總體上呈回升向好態勢。但是一些地方經濟發展後勁不足，財政運行呈現緊平衡狀態。對此，大陸中央財政高度重視，多措並舉，上下聯動，支持地方特別是基層財政平穩運行，主要採取了以下三個方面的措施。

一是加大轉移支付力度。2023年，中央財政安排對地方轉移支付10.06兆元（人民幣，下同），剔除支持基層落實減稅降費和重點民生專項轉移支付後增長7.9％。大陸全國人大批准預算後，財政部即抓緊下達中央對地方轉移支付。截至8月底，中央對地方轉移支付已下達9.55兆元，具備條件的都已經下達完畢，為保障地方財政平穩運行提供了有力財力保障。

二是充分用好財政資金直達機制。今年，大陸中央財政將約4兆元轉移支付資金納入直達機制管理。1-8月，已經下達直達資金3.83兆元，除部分據實結算項目外已經全部下達，佔2023年年直達資金總規模的95.1％。

在資金使用方面，除由地方統籌用於支持清算上年退稅減稅降費外，各地已形成支出2.37兆元，佔中央財政已下達資金的69.2％，快於序時進度2.5個百分點。應當說，今年財政直達資金下達速度更快、資金投向更准、資金保障更足、使用監管更嚴，有力保障了各項惠企利民政策的落實。

三是加強全國財政運行監測。依託運行管理一體化系統，建立了全國財政運行監測中心，對各地區財政運行狀況實行「T＋1」穿透式監測，涵蓋預算調整、財政收支、轉移支付、庫款餘額等40餘項監測指標，實現財政資金從預算安排的源頭到使用末端全流程動態監測，對苗頭性問題和風險隱患做到早發現、早報告、早處置，兜牢兜實基層「三保」底線。

李先忠表示，下一步，中央財政將繼續做好相關工作，指導地方統籌中央轉移支付和地方自有財力，加大財力下沈力度，切實保障基層財政平穩運行。