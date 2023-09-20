新北「企業產經大學」助攻培育人才 與國際無縫接軌

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為協助企業培育各產業領域專才，新北市政府於今年10月至11月開辦「企業產經大學」專業培訓課程，邀請國內外重量級講師，透過3大主軸課程幫助企業與國際接軌，加速企業數位轉型進程，朝向永續經營的目標前進。

經發局長何怡明表示，全球社會對於環境保護越發重視，企業要在國際市場中有亮眼表現，透過數位轉型達到永續經營的目標，已成為不能迴避的挑戰和機會，為協助企業掌握國際市場趨勢，產業人才知識加值至關重要，新北自2011年起推出企業產經大學計畫，至今已邁入第11屆，培育人才總計超過3000人，今年將持續引領新北企業邁向根據國際競爭力的未來。

經發局說明，今年度「企業產經大學」分為3大主軸，包含「淨零碳排企業永續班」，提供最新的低碳排放策略和歐盟CBAM規範，透過案例研究和實際操作，幫助企業有效實現淨零碳排的目標；「開拓國際市場實戰班」融合理論與實務經驗，為企業提供國際市場全方位的視野的；「數位行銷暨轉型戰略班」聚焦產業數位行銷及轉型相關技術及實際案例，協助企業快速掌握數位行銷的核心原則，發展轉型邁入智慧經濟新時代。

經發局補充，今年特別邀請到數位發展部數位產業署呂正華署長前來分享數位轉型的實例和應用，除幫助企業深入了解政府的政策與資源，期能透過整合產官學研資源，協助新北企業能在淨零碳排、國際市場拓展以及數位轉型等方面取得實質成果。不論是領有新北市政府核發的公司登記、商業登記或工廠登記的公司行號負責人、主管，或本市市民且為企業推薦之中高階主管均可報名參加。