研揚文教基金會 獲頒「推展家庭教育績優團體獎」

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工業電腦廠研揚（ 6579）旗下研揚文教基金會，日前獲頒教育部「112年度推展家庭教育績優團體獎」。家庭教育法實施到今已經20個年頭，教育部不停推廣家庭教育的專業化與專職化，期望落實家庭教育的堅實基礎，讓社會大眾可以一起為家庭教育貢獻心力。

研揚文教基金會自2019年起，結合相關家庭教育資源，於母公司研揚科技推動『家庭月活動』。2020年起，結合教育部與新竹縣家庭教育中心、台師大及相關家庭教育推行者，利用現有的家庭教育資源，共同推動企業假日學校親子課程，獲得熱烈之迴響。

為擴大活動影響力，研揚文教基金會於2022年7月，號召新北市11家企業組成『友善家庭職場企業聯盟』並與台師大合作建立相關推廣及課程模組，進行24場午間家庭教育講座及四場假日學校課程，藉由精彩的課程與活動，讓家庭教育資源走入企業。總計超過58組家庭以及近千人次企業同仁及眷屬參加。

2023年透過研揚科技號召鼓吹家庭教育理念，擴大企業參與規模，總計有21家企業參加，並於今年度結合新北市家庭教育中心及台師大課程資源，推動63場講座及7場假日學校課程。

展望未來，研揚文教基金會執行長楊煥晨表示，研揚文教基金會將延續此一推廣模組，歡迎更多有志一同的企業共同參與，連結相關家庭教育資源，共同攜手迎向美麗人生。