台股平衡基金隨漲抗跌 短中長期績效皆完勝大盤

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台股平衡型基金在債券及股票彈性配置、隨漲抗跌的優勢發揮下，短中長期績效皆完勝大盤。法人建議，基於短線波段漲多，以及對今年經濟衰退恐懼，預期短線波動度大增，在短線大盤震盪格局下，可用台股平衡基金度過波動期，隨漲抗跌。

以近三個月來看，台股平衡型基金平均報酬率1.78％，大勝加權指數的負報酬率3.69％；以近六個月來看，台股平衡型基金平均報酬率13.49％，大勝加權指數的報酬率7.66％；以近一年來看，台股平衡型基金平均大漲21.57％，大幅超越加權指數的報酬率15.32％；以今年來台股大多頭行情來看，台股平衡型基金平均大漲24.04％，亦優於加權指數不到二成的漲幅。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，分析總經面，正向仍為CPI降速，美國10年券債券殖利率回穩，中短天期倒掛開始縮小，此外，美國聯準會所言經濟前景仍佳，美國經濟不會進入衰退的可能性增加，配合大陸持續推出刺激經濟政策，尤其導向對民營企業之支持，八至十月份工作會議後，已持續有政策出台，將對股市提供另一道防線。

在基本面上，反應庫存修正接近尾聲，主要半導體業者均預期明年產業增長全面回升，今年第三季可望成為同比成長性之底部，故近月台股的震盪整理可定義為技術性拉回，觀察之前逃逸缺口位置，接近半年線為本次支撐參考點。

劉宇衡指出，雖然台股後市仍不看淡，但基於短線波段漲多，以及對今年經濟衰退恐懼，預期短線波動度大增，在短線大盤震盪格局下，操作上可聚焦在高股息股，以提升下檔支撐力及降低波動度，建議以長期配息穩定為主要核心持股方向，並佈局一些殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，目前市場殖利率均值約在3.4％，類股操作上，看好半導體、IC設計、AI概念、車用電子等供應鏈。