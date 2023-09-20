陸4座兆元級GDP城市同出手 鬆綁限購與「認房不認貸」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近期大陸各大城市密集發布房市新政策，19日連同包含武漢、西安、無錫、青島等4座GDP兆元級（人民幣，下同）的城市也一起祭出若干鬆綁，像是武漢市宣佈取消二環線以內住房限購政策，西安市二環以外區域取消限購。此外，無錫全市域取消限購政策，青島將執行「認房不認貸」。

武漢市住房保障和房屋管理局19日發佈《關於進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》，明確取消二環線以內住房限購政策，優化家庭住房貸款套數認定標準，支持居民換購住房等。

同時優化家庭住房貸款套數認定標準。對生育多子女家庭在購房貸款時，購買的第二套住房認定為首套住房，購買的第三套住房認定為第二套住房。對已有兩套住房的家庭，在掛牌出售或出租一套的前提下新購一套住房的，購房貸款時認定為第二套住房。

西安市住建局19日召開促進房地產市場平穩健康發展工作會議。會議提出進一步優化調整限購範圍，西安市二環以外區域取消限購；全面推行「帶押過戶」，落實好換購住房退稅優惠政策，並加大硬性和改善性住房供給，做好價格監測指導。

無錫市住建局同19日也發佈《關於促進我市房地產市場平穩健康發展若干政策措施的通知》，明訂全市域取消限購政策，落實「認房不認貸」政策，降低購買首套房首付比例。

青島市住建局等多部門19日則發佈《關於優化我市個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》，從發佈日起施行，將居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女，下同）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在市內名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。