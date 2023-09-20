誠品生活新店寫三紀錄 9／28開幕拚4、5萬人流

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史上最大、占地1.9萬坪的誠品生活新店，今（20）日起試營運，28日正式開幕，30日誠品書店24小時不打烊。誠品生活通路發展事業群總監賴光耀表示，誠品生活新店創下三項紀錄，包括籌備時間最長、投入成本最高、人力資源最多，預估首日人流4、5萬，首月目標要破百萬，年度人流挑戰千萬人次以上。

誠品生活新店今日下午3點將開放大眾進場，由藝術家黃本蕊創作的10米高巨型兔子「太極尼尼」藝術裝置迎賓。

誠品表示，新店與其他誠品店點不同的是，希望從「人」的角度出發，關照食衣住行娛樂所有層面，打造一座讓所有人都能樂在其中的「明日之城、眾人之所」。

曾設計東南亞首店誠品生活吉隆坡的建築師蕭博文形容，誠品生活新店花了快5年時間打磨，儼然是一座城市，有街道與廣場、圖書館和音樂廳、體育館、公園。

書店入口處以歐洲經典書店為概念打造「閱讀窗景」，運用古典櫥窗設計呈現經典人文及文學作品。書店中心則以長達50米的閱讀大道貫穿，錯落著閱讀充電座位，讓讀者可以穿梭休憩。同時打造多媒閱讀區「全球讀影專區」，即時推薦影視小說及動畫作品，讓讀者體驗串連線上下整合服務。而穿透5層樓、挑高30米的天井則營造教堂聖殿的宏偉與神祕感，帶來豐富的光影變化。

誠品生活新店也擁有3大展演空間，3樓占地500坪、挑高12米的「實驗場」邀請澳洲ENESS科技藝術團隊亞洲獨家展出《AI 靈感大師：澳洲 3D 光影觸動樂園》，9月29 即將開展。可容納500名觀眾的「黑盒子」將規畫一系列大師講座、民生電氣 DJ 秀、售票演唱會；「紅廳」為梯廳開放式展覽場域，以無牆美術館為概念。

書店緊鄰7千坪綠湖生態公園，誠品攜手景觀設計師吳書原，一起將植物園搬進店內。每層樓皆保留可眺望戶外景觀的「野花園」露台，吳書原以「台灣海拔原生植物」為核心，由低至高樓層搭配低至高海拔不同的植物及林相。

吳書原表示，希望運用誠品反映台灣豐富的植栽生態，讓世界看見台灣，從1樓到4樓是台灣島嶼植物的垂直投射，是一種微縮植物園的概念，讓大家看到台灣生態的精彩。

「野花園」最獨特的角落在3F親子區，由視覺藝術家鄒駿昇規劃充滿童趣想像力的「顛倒花園迷宮」，他以英國百年經典兒童文學「秘密花園」中，講述象徵幸福美好的知更鳥，帶領主人翁探索花園的童話故事為設計靈感，在天花板打造一座上下顛倒的歐式花園迷宮。

鄒駿昇表示，誠品對人們來說是一個充滿啟發、有靈感也有回憶的地方，是他打造「秘密花園」的原因。