前往主要內容
工商時報LOGO

靜岡勝政日式豬排進駐裕隆城 9／28起開幕首四日「中份腰內豬排」半價優惠

  • 工商時報 姚舜
「靜岡勝政日式豬排」插旗新店裕隆城，9／25試營運、9／28正式開幕。圖／慕里諾國際餐飲集團提供
「靜岡勝政日式豬排」插旗新店裕隆城，9／25試營運、9／28正式開幕。圖／慕里諾國際餐飲集團提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

慕里諾國際餐飲集團旗下「靜岡勝政日式豬排」插旗新店裕隆城，9月25日試營運、9月28日正式開幕。開幕首四日9月28日至10月1日期間，誠品新店店推出「中份腰內豬排套餐」原價360元、半價優惠只要180元，每日限額30名。同時再推出視覺感超強、全台最厚5公分的極厚切豬排丼「極厚切豬排玉子丼套餐／380元」，以及以紫蘇與頂級南高梅入餡、風味優雅的「黃金紫蘇梅豬排套餐／380元」。

慕里諾國際餐飲集團自2013年自日本代理引進靜岡勝政日式豬排，憑藉精選食材與優異的酥炸技術，在台灣豬排界佔有一席之地，為台灣網友票選全台前三大夢幻豬排，目前全台共7家門市，「裕隆城 誠品生活新店店」為在台北第8家店。

「極厚切豬排玉子丼套餐」的厚切豬排選用從飼育到餐桌，皆秉持日式精神的精品究好豬，由料理長精選背脊兩側至腰中間的里肌部位，經熟成、分切、低溫烹調、酥炸等技術集結，並特別油脂含量等繁複工序，上桌的5公分厚切里肌豬排，視覺度霸氣外露，但咬下後扎實口感裡還帶有些許Q彈，適口性不被厚度影響。

此道厚切豬排不只比里肌豬排的厚度多一倍的差異，也保留正統日式玉子丼的滑嫩鹹香，另外提供咖哩鹽、海苔鹽、綜合香料岩鹽，以及品牌特製的三彩鹽和豬排醬，多達五種風味吃法，讓厚切豬排的豐富度大增，套餐另附有茶碗蒸、日式味噌湯，既飽足又滿足。「極厚切豬排玉子丼套餐」每份380元，9月28日至10月31日新店店鋪獨家販售、限量上市。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 現在撿00713、00919好嗎？網路股神曝2時機更佳

  2. 9／19盤前》先進封裝引進玻璃基板 3檔PCB有戲

  3. 先別管AI了 「這10檔」大戶護盤到明年

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。