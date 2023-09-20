靜岡勝政日式豬排進駐裕隆城 9／28起開幕首四日「中份腰內豬排」半價優惠

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慕里諾國際餐飲集團旗下「靜岡勝政日式豬排」插旗新店裕隆城，9月25日試營運、9月28日正式開幕。開幕首四日9月28日至10月1日期間，誠品新店店推出「中份腰內豬排套餐」原價360元、半價優惠只要180元，每日限額30名。同時再推出視覺感超強、全台最厚5公分的極厚切豬排丼「極厚切豬排玉子丼套餐／380元」，以及以紫蘇與頂級南高梅入餡、風味優雅的「黃金紫蘇梅豬排套餐／380元」。

慕里諾國際餐飲集團自2013年自日本代理引進靜岡勝政日式豬排，憑藉精選食材與優異的酥炸技術，在台灣豬排界佔有一席之地，為台灣網友票選全台前三大夢幻豬排，目前全台共7家門市，「裕隆城 誠品生活新店店」為在台北第8家店。

「極厚切豬排玉子丼套餐」的厚切豬排選用從飼育到餐桌，皆秉持日式精神的精品究好豬，由料理長精選背脊兩側至腰中間的里肌部位，經熟成、分切、低溫烹調、酥炸等技術集結，並特別油脂含量等繁複工序，上桌的5公分厚切里肌豬排，視覺度霸氣外露，但咬下後扎實口感裡還帶有些許Q彈，適口性不被厚度影響。

此道厚切豬排不只比里肌豬排的厚度多一倍的差異，也保留正統日式玉子丼的滑嫩鹹香，另外提供咖哩鹽、海苔鹽、綜合香料岩鹽，以及品牌特製的三彩鹽和豬排醬，多達五種風味吃法，讓厚切豬排的豐富度大增，套餐另附有茶碗蒸、日式味噌湯，既飽足又滿足。「極厚切豬排玉子丼套餐」每份380元，9月28日至10月31日新店店鋪獨家販售、限量上市。