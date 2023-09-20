最後一天當部長 陳吉仲曝與總統吵架決策仍獲尊重

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）農業部長陳吉仲的任內最後一天，他今天表示，感謝總統蔡英文的信任，很多開會時候跟總統吵架，但最後總統都尊重農業部的決定。

專案進口雞蛋風波不斷，陳吉仲請辭獲准，21日生效，陳吉仲今天最後一天上班，並出席農業部「第17屆農金獎」頒獎典禮。

接受媒體聯訪時，陳吉仲感性述說2016年的520總統就職日，因為受總統蔡英文信任，他得以進入農業部前身的農委會擔任副主委（之後升任主委，農委會今年8月升格為農業部後擔任部長），「因為她（蔡總統）的信任，讓我毫無顧忌可以做認為專業的事情、對農漁業部門有貢獻的事情」。

他說：「我非常感謝有這樣的長官，在很多開會（場合），竟然跟總統吵架，但是她（蔡總統）最後都尊重我的專業、我的堅持，連這次的辭職也一樣。」

媒體追問，曾為什麼議題討論而吵架時，陳吉仲說，很多農業政策都有所謂討論的空間，沒有人覺得一定對或錯，蔡總統「讓我們專業陳述，即使她（蔡總統）認為不應該這樣做，但最後她（蔡總統）都尊重我們」。

陳吉仲還說，只要有任何事情，隨時隨刻他都會跟長官們（府、院）討論、報告；有很多議題、政策是在行政院裡進行討論、報告，例如專案進口雞蛋就是跨部會執行，會在行政院討論。

關於之後的安排，陳吉仲說，他來自中興大學，今天結束後，明天就回學校，學校是他本來就非常喜歡的工作的地方，曾做很多氣候變遷的研究，發表在國際期刊，留美時的指導教授就是跟美國前副總統高爾同獲諾貝爾獎殊榮，他（陳吉仲）將回中興大學教自己非常喜愛的、艱深的高等統計，做好教學工作。

他重申，「我要跟所有農漁民、農業團體們報告，（你們）不會因為我走而孤單，我一定在該協助、為這一塊土地、為所有農漁民該站出來的時候，我絕對會站出來」、「我絕對會力挺所有農業部門做正面的事情，當遭受不該受專業以外的這些攻擊，我是教授了，我絕對會為各位捍衛。」