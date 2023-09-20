孟晚舟最新發聲！宣布：華為正式啟動全面智慧化戰略

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據《證券時報》報導，今天（9月20日）上午，華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟在華為全聯接大會2023上最新發表主題演講表示，當前，人類社會正加速邁向智慧世界，數據正在爆炸式增長，智慧技術也在突飛猛進，以強大算力為基礎的各種模型和算法不斷湧現，應用場景日益豐富，創新的「矢量效應」更加凸顯，未來超越想象。華為將從過去十年從All IP到All Cloud，正式啓動全面智慧化（All Intelligence）戰略，持續打造堅實的算力底座，滿足各行各業多樣性的AI算力需求，做厚「黑土地」，為世界構建第二選擇。

未來超越想象

孟晚舟說，當前，人類社會正加速邁向智慧世界，數據正在爆炸式增長，智慧技術也在突飛猛進。以強大算力為基礎的各種模型和算法不斷湧現，應用場景日益豐富，創新的「矢量效應」更加凸顯。

「從農業社會、工業社會，再到信息社會，人們從未停止對未來世界的想象。想象觸及之處，科技點石成金，」孟晚舟表示，「技術如同一道地平線，每增高一分，人類文明的圖景就被改變一分。技術的每一次突破，創造著全新應用場景，延展著活動的半徑，讓我們一次又一次看到了科技創造未來的無限可能。」

孟晚舟介紹，過去30多年，在信息化、數位化的浪潮中，華為沒有一天停止對未來世界的想象，更沒有一天停下在現實世界里努力的腳步。在不確定中抓住主要趨勢，基於客戶需求和技術創新的雙輪驅動，構築產品領先優勢，助力產業升級。

華為：從All IP到All Cloud十年一個台階

孟晚舟說，從2003年開始，CT和IT在網路基礎設施技術中相遇，華為提出了All IP戰略，推動通信領域的各類技術制式和協議，從七國八制走向統一。「車同軌、書同文」，從而促進了聯接的無處不在。華為支持了全球170多個國家和地區的1500多張網路的穩定運行，聯接了全球超過1／3的人口。

2013年，隨著雲計算技術的加速發展，華為提出了All Cloud戰略，加速數位化轉型的升級。如今，華為雲成為了全球增速最快的主流雲廠商之一，這得益於持續的研發投入和全球客戶的認可，華為在全球部署了30個區域、84個可用區，聚合了全球4.2萬家合作夥伴、500萬名開發者，服務了全球300萬家客戶。

「凡益之道，與時偕行。對歷史能看得多深，對未來就能看得多遠。行業的每一次飛躍，都添加了時代的注腳。從All IP，到All Cloud，十年一個台階，我們從未停止努力。」孟晚舟在現場表示。

華為提出全面智慧化戰略

從All IP，到All Cloud，會議現場，孟晚舟正式宣佈，華為提出全面智慧化戰略，加速行業智慧化。

孟晚舟稱，全面智慧化（All Intelligence）的目標是「加速千行萬業的智慧化轉型」。

首先，讓所有對象可聯接。不僅是物理實體的，也包括邏輯的、虛擬的；不僅包括數位化的設備，也包括傳統的終端和裝置；不僅使數據上得來，也讓意圖下得去。

其次，讓所有應用可模型，通過大模型範式，讓智慧應用快速惠及每個人、每個家庭、每個組織。

第三，讓所有決策可計算。以算力的無所不在，加速智慧的無所不及，並讓數據的潛力在計算中不斷地釋放與疊加。

值得注意的是，孟晚舟表示：「在全面智慧化戰略的指引下，華為將持續打造堅實的算力底座，使能百模千態，賦能千行萬業。」

AI發展正在跨越拐點

孟晚舟表示，參數超過千億甚至萬億的人工智慧神經網絡模型，正在加速進入千行萬業，AI發展也正在跨越拐點。

她進一步闡述道，從小模型時代到大模型時代，AI技術的實用性發生了質的飛躍。過去，不同的應用場景需要開發不同的模型。現在，大模型通過吸收海量知識，一個模型可以適配多種業務場景，大幅降低了AI開發與應用的門檻，縮短了技術到應用的週期，使AI從作坊式開發、場景化定制，走向工業化開發、場景化調優，依託大模型規模化解決行業問題成為可能。

孟晚舟認為，在此過程中，通過算力底座、AI平台、開發工具的開放，華為支持大模型在智慧化時代的「百花齊放」，努力做好「百花園」的黑土地。

「我們支持每個組織使用自己的數據訓練出自己的大模型，讓每個行業用自己的專業知識發展出自己的行業大模型。」孟晚舟說，人工智慧的發展，算力是核心驅動力，大模型需要大算力，算力大小決定著AI迭代與創新的速度，也影響著經濟發展的速度，算力的稀缺和昂貴，已經成為制約AI發展的核心因素。

「華為致力於打造中國堅實的算力底座，為世界構建第二選擇。我們將持續提升『軟硬芯邊端雲』的融合能力，做厚『黑土地』，滿足各行各業多樣性的AI算力需求。」孟晚舟表示，華為將充分發揮在計算、存儲、網路、能源等領域的綜合優勢，改變傳統的服務器堆疊模式，以系統架構創新的思路，著力打造AI集群，實現算力、運力、存力的一體化設計，突破算力瓶頸，提供可持續的澎湃算力。