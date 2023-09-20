杭州未響九一八警報 傳為「照顧亞運來賓情緒」

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九一八事變當天，杭州沒有按照慣例拉響防空警報，引起杭州民眾不解，網路一度傳出當局是「為了照顧各國（亞運）來賓的情緒」，導致輿論要求市府解釋。杭州政務熱線稱今年5月12日已有拉響警報，九一八不再安排活動，再被批評難以自圓其說。

香港《明報》報導，大陸全國人大在2001年決定，每年9月的第三個星期六為全民國防教育日，由此成為各地城市試鳴防空警報、安排疏散演習的日子，部分城市結合九一八事變，於9月18日響警報。本月18日，包括瀋陽、南京、深圳、蘭州、西安等多地進行防空警報試鳴。

然而，杭州民眾當天發現，整天未聞警報聲。報導指，杭州司機黃先生確認今年九一八沒聽到響警報，「去年和前幾年一直都有」，他估計就是因為今年有亞運，認為「九一八是個很嚴肅的日子，得有點儀式感」。市民徐小姐也認為沒有響警報與亞運有關，「有些疑惑，但還是可以理解的」。

當天社群平台熱傳一則貼文，發文者稱向杭州市政務熱線12345求證，但得到解釋是「為了照顧各國來賓的情緒，所以未拉響防空警報」，令其大為不滿。今年杭州亞運日本代表團有1137人，是歷來最多。許多網友對杭州的做法表達憤怒，還有許多人反映貼文被刪，質疑當局控制評論。

不過之後網友再問杭州政務熱線，獲回應稱根據浙江省防空防災警報制度有關規定，每年5月12日為全省「防空防災日」，由於杭州在5月12日已舉行防空防災警報鳴示和民眾疏散；根據年度工作安排，今年9月18日不安排警報鳴示。

在浙江省內，網友統計全省只有3個地級市周一拉響警報，包括衢州和另外兩個亞運分賽區湖州、紹興。其餘8個，包括杭州和另外3個亞運分賽區寧波、溫州、金華沒有試鳴警報。而去年9月18日，浙江省統一試鳴防空警報。

據報導，因舉辦大型活動而取消九一八防空警報在過去有先例。西安2021年舉辦全運會時，曾以「不影響全運會賽事舉行」為由，通告九一八試鳴防空警報推遲至9月30日，遭輿論批評後宣布通告作廢。2010年上海舉行世博會時也宣布取消防空警報，引發廣泛爭議。