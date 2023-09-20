房地產危機影響 亞銀下調對中國經濟成長預測至4.9％

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亞洲開發銀行（ADB）表示，由於中國房地產行業疲軟和聖嬰現象相關風險給地區前景蒙上陰影，亞洲開發中國家今年的經濟成長將略低於此前預期。因此，亞銀將中國今年成長預測下調至4.9％。

香港《信報》報導，亞銀更新區域經濟展望，預計亞太地區開發中經濟體今年將成長4.7％，較此前預測的4.8％略有下調；維持明年4.8％的成長預測不變。

亞銀首席經濟學家帕克（Albert Park）表示，亞洲地區具有韌性的成長，實際上是基於相當強勁的國內消費和投資，儘管外部需求減少，這抑制了出口驅動型成長。他認為，中國低迷不振的房地產市場仍然令人擔憂，氣候變遷帶來的極端天氣事件和聖嬰現象產生的影響，提醒各經濟體必須攜手合作，加強韌性建設，保護最弱勢族群。

亞銀下調了今年東亞、南亞和東南亞的成長預測，預計中國和印度將分別成長4.9％和6.3％，略低於此前預測成長5％和6.4％。

該行在報告中表示，中國的房地產危機構成下行風險，可能阻礙地區成長。該行將中國和印度2024年的成長預測分別維持在4.5％和6.7％。

亞銀最新預測香港今年經濟成長4.3％；4月時預估成長3.6％，7月時曾上調至4.7％。該行現估計香港明年成長放緩至3.3％。

帕克表示，雖然到目前為止亞洲開發中國家的經濟成長強勁，通膨壓力正在減弱，但各國政府需要對該地區面臨的許多挑戰保持警惕，包括食品安全。

亞銀預計，今年亞洲開發中國家的通膨率將從去年的4.4％放緩至3.6％，到2024年將繼續放緩至3.5％，為各國央行提供政策空間，但亞銀表示，各國未來加息和寬鬆周期將有所不同。