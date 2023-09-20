盤點水文水力蘊藏 海大地理中心榮獲金圖獎

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國立台灣海洋大學受台電委託，由海大地理資訊研究中心合作開發的「和平溪、南澳溪及花蓮溪流域水文與水力蘊藏量分析整合資訊平台」，因為整合了台電、水利署、氣象局的相關資料，可以分析水力發電潛能、推估可能風險，日前獲得台灣地理資訊學會頒發的金圖獎應用系統獎。

海大地理資訊系統研究中心特聘教授李光敦表示，這套資訊平台的開發，期望透過綠色能源發展提高能源自給率，降低對進口石化能源的依賴，並減少碳排放量，協助緩解全球氣候變遷問題。

這套資訊平台之所以能夠獲獎，主要由於該平台為全流域的水力蘊藏量分析作業系統，且相關分析成果能與即時水文紀錄整合運用、透過網路即時發布，並以數位孿生技術概念，建立數位集水區(digital watershed)，能夠即時雨量示警、水力發電量評估，以及即時淺層崩塌示警。

此外，這個平台不僅分析水力發電規畫所需之雨量、流量、水位等各種水文數據以瞭解水力發電的潛能，並推估可能面臨的風險，將有助於台電管控所屬水力發電相關工程的安全施作，維護產業永續發展。

李光敦說，臺灣地理位置特殊，山區坡度陡峭且雨量豐沛，水力發電蘊藏量相當充足，目前開發囿於環境生態保育、土地使用規畫等問題，受到許多限制。他主導開發的這個資訊平台，在分析過程即已納入生態保育相關資訊，包括自然保護區、野生動物保護區與重要棲息環境等圖層；以及特殊限制開發區域，遠離危險且不適合開發的區域。

李光敦說，期望同時結合其他再生能源發展，希冀我國2025年再生能源發電量所占比例可達20％的目標，持續邁向永續發展。