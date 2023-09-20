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桃園新北查獲混蛋！食藥署本周輔導液蛋工廠「全台掃一遍」

  • 中時即時 王家瑜
國內陸續查獲進口蛋混國產蛋製成液蛋但標示不實，食藥署今天宣布將啟動「液蛋工廠輔導」，預計本周完成全台50多家業者輔導。（王家瑜攝）
國內陸續查獲進口蛋混國產蛋製成液蛋但標示不實，食藥署今天宣布將啟動「液蛋工廠輔導」，預計本周完成全台50多家業者輔導。（王家瑜攝）

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進口蛋爭議不斷，近日桃園、新北陸續查獲進口蛋混國產蛋，加工製成液蛋，卻將產地標為台灣。食藥署今天宣布將啟動「液蛋工廠輔導」，預計本周完成全台50多家業者輔導，確保液蛋正確標示產地及保存期限。

農業部專案進口蛋引發諸多爭議，食藥署近日啟動「加強市售雞蛋稽查專案」，針對全國販售通路，如量販店、賣場、超市、 超商及市場等進行雞蛋聯合查核，至12月底預計查核4000件，並與農業部合作，昨（19）起輔導全台進口雞蛋洗選業者，預計21日完成。

近期桃園市仲毅公司、新北市福商勝蛋品都遭查獲以進口蛋混國產蛋，製成液蛋後卻只標示產地為台灣。食藥署副署長林金富表示，蛋品在洗選過程中如有裂殼情形，會另外挑出來製成液蛋，這屬於「非實質轉型」，因此仍須標示原產地國家，依照成分多寡，由高至低排列。

林金富表示，由於液蛋在高溫下容易變質腐敗，且須標示出原產國，液蛋工廠本來就是食藥署和地方衛生局嚴密管控的製造業者，預計本周會啟動本周內啟動液蛋工廠輔導，針對全台50多家業者全部掃一遍，確保液蛋正確標示產地，以符合《食安法》規定。

另針對過期進口蛋流向，農業部已公布中央畜產會的13個倉儲地點。林金富說明，食藥署將在今天中午前全部查核一遍，重點是逾期品是否依《食安法》規定分區保存、明確標示，避免流入市面。

林金富提到，進口雞蛋依規定須存放在0到5℃環境下，針對13個進口雞蛋倉儲地點，溫度管控系統也是查核重點，一定會去查。至於是否會清點過期進口蛋數量，他表示，這是業者和農業部的責任，食藥署的責任是查核過期蛋的存放方式。

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