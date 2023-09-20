TrendForce：太陽能N型電池擴產需求湧現

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由於N型電池具備更高的轉換效率，2022年以性價比更具優勢的TOPCon電池為代表的N型電池技術加速擴張，帶動多數太陽能相關業者加入競爭。隨著大規模的N型電池產能逐步實現，未來2~3年大量的PERC電池技術的產能或存在被淘汰的風險。同時，根據TrendForce觀察。隨著N型電池片產能的逐漸釋放，N型電池相關的高品質矽料、矽片需求或將呈現階段性短缺的態勢，亦將支撐其價格與P型矽料、矽片拉開一定的價差。

預估至2023年底多晶矽總產能將達207.2萬噸，年增68.6％，實際能產出的矽料約148.3萬噸，可支撐超過600GW（矽耗0.245萬噸／GW）太陽能板用量，對應全年的裝機需求約在370~390GW，矽料供給明顯過剩。同時，由於市場逐漸轉向N型電池技術，或將導致P型矽料產能過剩，價格下跌速度更快，反觀N型矽料因需求旺盛，疊加產出有限，階段性供給緊缺，價格有一定支撐，因此對矽料企業來說，N型矽料更能為企業帶來不錯的營利表現。

預估至2023年底矽片產能約921.6GW，年增64.2％，在N型電池片需求放量因素的驅動下，矽片業者加速向N型矽片轉換並提高產量，再加上矩形矽片又占據部分產能，短期內P型矽片個別尺寸可能面臨階段性供應緊張，無法及時滿足終端需求；若N型電池放量不及預期，N型矽片仍可能出現過剩的風險。此外，由於行業競爭加劇，工藝技術、高純石英砂貨源及高品質矽片供應的穩定度等，龍頭企業如隆基、中環的競爭優勢會來的更高。

TrendForce預估2023年底電池片總產能約1,172GW，年增 106％，新增產能主要以N型TOPCon電池技術為主，至今年底N型電池片產能預計可達676GW，產能占比57.7％。不過，TrendForce觀察到N型電池產能實際落地時間有所延遲及產業鏈P-N存在價差的背景下，預計今年 PERC 仍是市場主流，但 TOPCon 電池滲透率會加速提升。

2023年全球太陽能板產能預估可達1,034GW年增 64.7％，其中新增產能約335.4GW，而產能擴張仍以中國企業為主。由於歐美、印度等陸續推出支援本土製造的政策，促使更多的中國企業考慮在海外建立產能，以規避貿易壁壘的潛在風險。據TrendForce瞭解，目前中國龍頭太陽能板業者如隆基、晶科、晶澳、天合，已相繼在美國、歐洲、中東等地佈局。由於中國業者的生產成本和技術相對成熟，礙於海外市場的太陽能板產業鏈尚不完整，加上擴產成本高昂，現階段較難驅動其他區域的業者加入競爭，TrendForce認為，短期內全球太陽能板競爭格局暫不會有太明顯的變動，預估2023年中國太陽能板產能占比仍有80~85％。