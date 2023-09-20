台灣高鐵國慶疏運再增6班車 22日開放購票

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台灣高鐵（2633）表示，經檢視國慶疏運期間旅客訂位狀況，決定再加開6班次列車（南下4班、北上2班），以加強服務返鄉及出遊的旅客。再加開的各車次將自22日凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵敬請旅客多加利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至自動售票機及售票窗口，提早完成訂位、取票。

據統計，台灣高鐵今年國慶假期疏運期間共加開190班次列車，包括南下84班、北上106班，總計6天提供1,057班次列車的旅運服務。

同時，因部分車次車站到站時間最晚至晚間0時30分抵達端點站，將超過日常末班列車時間，敬請有搭乘需求的旅客，留意到站時間並預先安排到站後交通接駁，以確保連續假期行程順暢。

台灣高鐵提醒，欲搭乘自由座的旅客，可利用高鐵企業網站或台灣高鐵App車次查詢功能，預先查詢自由座車廂配置；到站後，也可在車站大廳、驗票閘門上方、閘門內候車區以及月台上的「旅客資訊顯示系統」，獲得最近車次的自由座車廂配置資訊。購買自由座車票。

此外，台灣高鐵建議旅客利用最新版本的「T-EX行動購票」App，於車站大廳開啟藍牙功能，即可購買當日自該站出發的自由座車票，並直接持購票手機感應QR code進站搭車。