《產業》永聯物流鎖定東南亞市場 馬來西亞智慧倉儲設施明年Q3完工

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者莊丙農台北報導】永聯物流開發指出，未來5年將台灣成功經驗將複製到海外，尤其鎖定東協地區，在星、馬、泰等國每個目標市場投資10億美元開發智慧物流基礎設施，拓展亞太區域物流市場。

永聯成立於2014年，不僅在地產開發層面重新定義現代化物流設施，更逐步拓展其業務範疇，從引入先進技術，包含自動化設備、機器人、數據分析等，到推動「基礎設施即服務」，現已管理6座物流園區與14棟倉儲設施、超過500,000平方米樓地板面積，總投資額超過8億美元，為台灣最大的物流地產開發商。

永聯於2021年推出2.0產品OMega-內建自動化設備的新一代大型智慧倉庫，整合建築、科技、創新，將有效解決物流產業勞力短缺、全通路訂單複雜化挑戰，並優化空間使用率及營運效率。

該公司指出，將台灣成功經驗邁向東南亞，目標鎖定馬來西亞、泰國、新加坡和越南等國。在海外機構型投資人的支持下，承諾未來5年內在每個目標市場中投資10億美元開發智慧物流基礎設施，在馬來西亞雪蘭莪州的OMega武吉拉惹項目現已在興建階段，預計於2024年第3季正式完工，將成為馬來西亞首座國際級智慧倉儲設施；此外，泰國亦鎖定曼谷挽那縣作為首個拓展據點。

永聯這個月也獲得亞洲企業商會主辦的2023「亞太傑出企業獎」(APEA)，獲「企業躍進獎」（Fast Enterprise Award）。