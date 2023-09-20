台灣國際智慧能源週10月登場

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「碳有價」時代來臨，邁向零碳未來是國際主流共識。由外貿協會與SEMI國際半導體產業協會旗下產業聯盟－綠能暨永續發展聯盟（GESA）共同籌辦年度指標能源產業交流展「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」與「台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan）」，將於10月18日至20日展出，共計逾1,275個攤位、350家能源業者齊聚一堂，展出規模再創歷史新高點。

展會透過「永續專題研討」、「淨零高峰論壇」聚焦探討產業新局，助台灣企業抓緊永續競爭力；隨著碳排放成為國際間重要議題，亦將舉行「節能減碳健檢服務」，協助各領域企業應對碳排放挑戰、落實低碳目標。

外貿協會秘書長王熙蒙表示，貿協致力推動綠色貿易，長期關注國際經貿機制對台灣出口造成的影響，隨著歐盟將於10月開徵碳關稅，將對全球貿易產生重大影響，尤其出口貿易是驅動台灣經濟成長的原動力，因此綠化產業鏈勢在必行。為協助台灣企業低碳轉型，外貿協會將透過系列展會活動，邀請專家解析與分享國際碳交易制度，期能協助業者順利拓展綠色商機。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，今年展會匯集太陽能、風力發電、智慧儲能與電網三大綠能供應鏈，建構全台最大能源平台與完整能源產業交流場域，透過最新技術與服務、企業專屬的淨零解方，共同展望綠色美好未來。

國際貿易是台灣經貿推動的重要命脈，台灣跟進全球能源趨勢，國發會與證交所共組的碳權交易所於8月正式掛牌，預計2024年可開始進行國內碳權交易及碳費的確立；未來碳權交易所也將加速與他國碳交易所的國際合作，成為協助台灣達成低碳目標的關鍵助力，更透過低碳科技的研發、綠能人才培育，帶動且拓展台灣整體綠色經濟的良好環境。

「台灣國際智慧能源週」與「台灣國際凈零永續展」盼活絡各方交流，提供碳盤查、綠色金融等驅動淨零轉型的整合解決方案，引領企業攜手合作掌握碳商機，推升台灣綠色供應鏈競爭力，接軌國際碳交易新秩序、實現永續革新。