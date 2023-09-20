失業了勞保還能保？「1招神解套」年金、保障一項都沒少

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【旺得富理財網 黃順德】據統計，台灣30至50歲的壯年族群平均轉換3.3次，在轉換職場過程中，難免遇到待業期，甚至可能遭遇長期失業，不少人以為在這過程中，沒有工作就有資格保勞保，事實並不全然。

若在轉職或待業者可以將健保轉到「地方鄉鎮區公所」，如不具職業工會、農會、水利會等會員資格，且無法以眷屬身分投保者，可應至戶籍地之鄉（鎮、市、區）公所辦理追溯從公司離職日銜接加保手續，至於勞保則可轉向各地方「職業工會」投保。

職業工會的薪資級距選擇，可視個人經濟能力而定，也可以延續前一個工作薪資等級繳納等，平均月投保薪資攸關勞工請領勞保老年給付金額；加入職業工會投保，可延續年資，且保障與公司加保無異，差別僅在於就業保險，職業工會的屬性是無一定雇主與自營工作者，因此無法享有就業保險，但其他如一般事故與職災保險等，都跟公司加保的保障相同。

勞保老年一次金給付（年資未滿15年）為加保期間最高60個月平均，一次請領老年給付為退保前3年平均， 老年一次金給付（97年12月31日前有勞保年資）及老年年金給付（年資滿15年以上）則以投保期間最高60個月薪資計算。

此外，另有4類人中斷工作也能加勞保，包括服兵役或傷病而留職停薪者、育嬰留職停薪者、職災勞工、參加勞保滿15年、資遣或退休的失業勞工等。