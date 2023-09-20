市值型ETF全攻略 二招省錢年化報酬率又衝7％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

八月以來AI概念股陷入震盪，讓七月看到AI股大飆漲而跟風進場，甚至大開槓桿玩融資、當沖的投資小白，如今哀鴻遍野。國泰投信ETF研究團隊20日表示，AI仍為長線趨勢不變，但投資個股波動較大，若無相關背景知識易陷入「追漲殺跌」的誤區，建議初入股海的投資人，可透過ETF的方式持有一籃子股票，降低重壓單一個股的風險。

國泰投信指出，台股市值型ETF以貼近大盤走勢、跟著台股成長為目標，適合小資族、理財小白當作投資入門首選，持有市值型ETF並拉長投資時間，藉由複利的威力讓資產安穩增值。投資初始因為本金有限，更要將錢花在刀口上，不僅基金績效要好，更要節省不必要的花費，包含經保費、配息匯費還有申購手續費，都得「金金計較」。

國泰投信指出，國泰台灣領袖50 ETF是今年新推出的市值型ETF，聚焦市值大、獲利佳、低碳轉型的50檔台股領袖級企業，目前股價16.28元（9月18日收盤價），若小資族月月存5,000元，大約三至四個月即可存到一張，張數累積很有感。而會直接影響報酬率的經保費，相較市面其他市值型ETF約介於0.185％至0.355％間，國泰台灣領袖50 ETF僅0.235％相對友善。

國泰台灣領袖50 ETF基金經理人蘇鼎宇分享兩個容易被忽略的隱藏費用，第一是配息匯費。以國泰台灣領袖50 ETF為例，基金保管銀行為「中國信託商業銀行」，意即配息會由中信銀行匯出至投資人的配息帳戶，若配息帳戶非屬中信銀行，則會被收取每次10至15元的跨行匯費，對於剛開始投資，配息可能不多的小資族來說，確實占比不少。

若要一勞永逸省下這筆費用，可透過國泰投信阿發智能客服線上申辦，或填妥｢國泰ETF基金收益分配資料異動申請書」並email、傳真或郵寄至國泰投信，將配息帳戶變更為中信銀行帳戶，就能省下這筆開銷。

第二是手續費。買進ETF時，券商會收取成交金額的0.1425％當作手續費，雖然目前不少券商提供1至65折不等的優惠，但其實定期定額的手續費更低，多數券商不限扣款金額、每筆僅收取1元，若設定每月定期定額扣款一次，一年也只花費12元！

此外，定期定額績效也很亮眼，以國泰台灣領袖50 ETF追蹤的「MSCI台灣領袖50精選指數」為例，若從該指數2013年11月26日成立以來持續定期定額投入，年化報酬率約7％，既省錢、省時、報酬率又佳的投資方式，是小資族理財的最佳幫手。