新纖轉投資電子級過氧化氫廠 新碩先進化工台南廠開幕

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新纖(1409)與比利時化學公司蘇威集團(Solvay)合資成立的子公司新碩先進化工，20日舉行新廠開幕；新碩董事長吳昕岳表示，台南廠預計今年第四季試產，明年首季進入量產，規劃的儲備量約7天，目前國內的半導體客戶都在積極接洽中。

20日參加新碩位於台南科學工業園區新廠開幕落成典禮的包括新纖董事長吳東昇、台南市長黃偉哲、總經理 Mr.Lennart Mohlmann等。

吳東昇表示，這是新纖拓展光電事業群裡不同領域的新產品嘗試，期望與國際大廠合作下，建立堅實技術基礎，生產過程嚴格遵循永續原則，將對環境的衝擊降到最低，奠定在電子材料產業的穩固根基。

新碩先進化工主要生產半導體濕式化學品-電子級過氧化氫，是晶圓清洗的必用耗材，目前國內使用的電子級過氧化氫以進口為主，新碩看好內需市場大，將鎖定7奈米及以下的半導體先進製程客戶。

吳昕岳指出，秉持著在地投資及品質提升的理念，新碩在台南科學工業園區設廠，面積2.4公頃土地，預計分兩期開發，以最高的國際標準，生產符合國際市場需求的高品質晶圓清洗劑-Grade 5電子級高純度雙氧水，第一期年產能4萬噸，將於今年底試產、預計明年第1季正式量產，就近服務台灣國際級半導體製造商，未來也會持續加強在地化研發，希望成為台灣電子級化學品的主要供應商之一。

吳昕岳指出，新碩未來還會針對濕式製程開發、生產其他不同種類的電子級化工產品，目前都在規劃中。

半導體業為台灣三大科學園區的發展重點，而南科已成為新一代的生產重鎮，所需高純度電子級化學品市場需求規模擴大，新纖指出，希望新碩先進產能的投入，能助益地方建立更完整的產業供應鏈，讓產業聚落逐步趨於完善，協助推動台灣半導體產業持續維持全球領先地位及擴大競爭優勢。