中秋有火車搭了 台鐵工會感受交部善意暫緩不加班

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針對台鐵司機員擬中秋與國慶日「不加班」，工會幹部說，交通部長王國材今（20）日對台鐵行車安全及司機員駕駛安全做最大承諾，會接受部長的心意、暫緩中秋不加班的問題，至於國慶連假是否也暫緩，則要看交通部後續釋出的善意與做法。

不滿台鐵公司化子法的行車安全議題，以及備勤津貼倍偷斤減兩，全國火車駕駛產業工會日前號召司機員連署在中秋節與國慶日依法休假、「不加班」，王國材日前受訪時表示，原則上已同意訴求，今雙方開會討論此事。

全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華會後說，今天部長和工會溝通協調，就工會所提議題釋出最大的善意及保證，王國才也就台鐵行車安全與司機員駕駛安全，做出最大承諾，所以工會接受這次召開會議的心意，「會暫緩中秋不加班的問題，就請大家拭目以待」。

而緊接在中秋連假後不久就是國慶連假，是否一併取消不加班？黃隆華回應，後續看交通部在這次會議釋出的善意，是否有相對回應跟具體作法，都有實現就相信部長，會把國家賦予的交通責任完成。

至於具體承諾為何？黃隆華則回應，就行車安全委員會部分，台鐵已研議成立，機班成員加入共同督促台鐵行車安全，而這部分是機班最關心的，就接受目前協議；津貼部分，因為有某些文字上的出入，會修正後報到交通部，主要是要法制化。

黃隆華也提到，行車安全委員會在未來台鐵公司化後，會掛在董事會轄下，目前已在籌劃相關內容，等董事會成立後確認相關組織架構，不過他也強調，行車安全不能等董事會成立才做。