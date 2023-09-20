《國際產業》癱瘓者福音 馬斯克Neuralink招募人機合一植入試驗

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】特斯拉執行長、全球頂級富豪企業家馬斯克的大腦晶片新創公司Neuralink周二宣布，該公司已經獲准開始為其首次的癱瘓者大腦植入人體試驗招募人員。

今年5月，該公司宣布其首次「人機合一」人體臨床試驗已經獲得美國食藥管理局（FDA）批准。

Neuralink周二表示，那些因頸脊髓（cervical spinal cord）損傷或「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（Amyotrophic Lateral Sclerosis,ALS）而癱瘓的患者，可能符合參加這項研究的資格，但沒有透露會有多少人參與試驗。這一次的試驗約需要六年才能完成。

Neuralink表示，這項研究將使用機器人透過手術將「腦機介面」（brain-computer interface,BCI）植體植入大腦控制行動意圖的區域，初步目標是讓癱瘓者「只用想的，就能控制電腦遊標或鍵盤」。

據一些現任和前任員工透露，Neuralink原先希望能獲准在10名患者體內植入BCI植體，但由於FDA提出安全疑慮，雙方就減少試驗人數展開協商，目前尚不清楚FDA最終批准了讓多少患者參與這項試驗。

馬斯克對Neuralink深具雄心，稱這家新創公司有助於手術快速植入BCI晶片，以治療肥胖、自閉症、憂鬱症和精神分裂症等疾病。但專家表示，即使BCI設備證明用於人體的安全性，Neuralink仍可能需要逾10年的時間才能取得商用許可。