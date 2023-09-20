9／20期貨市場掃描

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美股

投資人在聯準會（Fed）發布貨幣決策前夕不敢大意，美國四大指數19日全面走低，半導體類股因英特爾（IntelCorp.）下挫走勢尤為疲弱。

道瓊工業平均指數9月19日終場下跌0.31％（106.57點）、收34,517.73點，創9月7日以來收盤新低。那斯達克指數下跌0.23％（32.05點）、收13,678.19點，創8月25日以來收盤新低。標準普爾500指數下跌0.22％（9.58點）、收4,443.95點，創8月28日以來收盤新低。費城半導體指數下跌0.96％（33.45點）、收3,459.02點，創8月17日以來收盤新低。

聯邦公開市場委員會（FOMC）19日召開為期兩天的貨幣政策會議。芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，截至台北時間19日上午6時17分，聯邦基金期貨投資人預測Fed9月20日按兵不動的機率高達99％，11月1日也保持不變的機率則為70.8％。

Fed20日還將更新經濟預測摘要、「利率預期點陣圖」（dotplot，依據每一位FOMC成員對聯邦基金利率預測所繪製的點陣圖），投資人可從中窺探FOMC對於未來利率路徑、通膨與經濟究竟有何看法。

SimplifyAssetManagement策略長MichaelGreen指出，市場目前預測Fed將暫停升息，但延長利率維持在高檔的時間。若Fed上修利率預期點陣圖、表明2024年不會降息，則即便Fed停下升息腳步，貨幣政策立場仍會被解讀為非常偏向鷹派。

Vanguard首席經濟學家JoeDavis表示，該機構認為，經濟依舊可能軟著陸、但機率不是非常高，這需要「無痛的通膨降溫過程」、經濟需求不能減緩，幾乎不可能。他預測，Fed20日將暫停升息，但接下來或許還得升三次息才會真正停手。

個股變化方面，Barron's報導，英特爾（IntelCorp.）財務長DavidZinsner19日對投資人表示，通路商消化旗下資料中心處理器庫存的時間，比PC處理器還要長，資料中心事業的復甦「有點遭到延遲。」他說，英特爾的資料中心業務出現轉折前，恐於第三季甚至是第四季持續面臨「庫存消化現象」（inventorydigestion）。他並表示，7-9月當季的資料中心營運表現恐將不如前季。英特爾應聲下挫4.34％、收36.34美元，跌幅居費半30支成分股之冠。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）11月原油期貨9月19日收盤下跌0.1美元或0.1％至每桶90.48美元，自盤中所創的10個月來新高回落，因短線漲幅較大引發部分的獲利賣壓，本月以來累計上漲8.2％；歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油下跌0.09美元或0.1％至每桶94.34美元。

美國能源部公布的數據顯示，9月18日全美普通汽油平均零售價格為每加侖3.878美元，創下去年8月以來的逾一年新高；較前周上漲5.6美分，較去年同期上漲22.4美分。各地區零售汽油均價多數上漲，西岸地區的零售汽油均價最高達每加侖5.163美元，較前周上漲19.4美分，較去年同期上漲31.8美分；墨西哥灣地區的零售汽油均價最低為每加侖3.431美元，較前周上漲6.5美分，較去年同期上漲27.4美分。美國能源部9月18日發布的鑽井生產力報告表示，美國七大頁岩層包括阿納達科（Anadarko）、阿帕拉契（Appalachia）、巴肯（Bakken）、鷹堡（EagleFord）、海恩斯維爾（Haynesville）、奈厄布拉勒（Niobrara）以及二疊紀盆地（Permian）等，2023年10月原油日產量預估將較前月的943.3萬桶減少4萬桶至939.3萬桶，此將是連續第3個月下滑，相比7月份產量為創歷史新高947.6萬桶/日。

在三大頁岩油產地當中，10月份，二疊紀盆地原油日產量預估減少2.6萬桶至577.3萬桶，巴肯頁岩原油日產量預估增加0.3萬桶至122.7萬桶，鷹堡頁岩原油日產量預估減少1.7萬桶至110.9萬桶。新井生產力較高的地區分別是巴肯頁岩（1,709桶/日）、鷹堡頁岩（1,469桶/日）、奈厄布拉勒頁岩（1,452桶/日）以及二疊紀盆地（1,102桶/日）。

2023年10月，美國頁岩氣日產量預估將較前月的987.05億立方英尺減少3.39億立方英尺至983.66億立方英尺。三大產地當中，馬賽勒斯頁岩所在的阿帕拉契地區頁岩氣日產量預估較前月減少1.37億立方英尺至357.18億立方英尺，二疊紀盆地頁岩氣日產量預估較前月增加0.11億立方英尺至237.45億立方英尺，海恩斯維爾頁岩氣日產量預估較前月減少1.06億立方英尺至161.96億立方英尺。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥與黃豆期貨9月19日下跌，玉米則是上漲，自盤中所創的近3年來新低反彈。12月玉米期貨收盤上漲1％至每英斗4.7625美元，12月小麥下跌1.2％至每英斗5.84美元，11月黃豆下跌0.1％至每英斗13.1550美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨9月19日上漲0.6％至每磅87.52美分，10月粗糖期貨上漲1.3％至每磅27.72美分。

路透社報導，來自黑海穀物的供應有望增長。俄羅斯農業分析機構蘇維埃經濟公司（SovEcon）報告表示，9月份，俄羅斯小麥出口量預估為490萬噸，較去年同期的420萬噸可望增長17％。農業分析機構APK-Inform最新報告則是將烏克蘭2023/24年度的玉米出口量預估上調100萬噸至1,900萬噸。

美國農業部9月18日發布的作物報告顯示，截至9月17日，佔去年美國玉米收成面積94％的18個州，玉米收成進度較前周的5％增加至9％，高於去年同期以及同期5年平均值的7％。玉米作物優良的比率較前周減少1個百分點至51％，低於去年同期的52％。

佔去年美國黃豆收成面積96％的18個州，黃豆收成進度為5％，高於去年同期的3％，以及同期5年平均值的4％。黃豆作物優良的比率較前周持平為52％，低於去年同期的55％。佔去年美國棉花收成面積98％的15個州，棉花收成進度較前周的8％增加至9％，低於去年同期的11％，以及同期5年平均值的10％。棉花作物優良的比率較前周持平為29％，低於去年同期的33％。

佔去年美國冬麥種植面積88％的18個州，冬麥種植進度較前周的7％增加至15％，低於去年同期的19％，以及同期5年平均值的16％。佔去年美國春麥收成面積100％的6個州，春麥收成進度較前周的87％增加至93％，與去年同期以及同期5年平均值的93％相當。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨9月19日收盤上漲0.3美元或0.02％至每盎司1,953.7美元，市場等待周三美國聯準會利率決議出爐；美元指數上漲0.1％，12月白銀期貨下跌0.2％至每盎司23.456美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨上漲1.1％至每盎司948.4美元，12月鈀金期貨上漲1.8％至每盎司1,266.50美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）19日黃金持有量持平為880.27公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量增加273.77公噸至14,000.73公噸。

英國研究機構凱投宏觀（CapitalEconomics）報告表示，隨著美國經濟可望持續增長，以及通膨壓力趨緩的影響，金價至年底預估將下跌至每盎司1,800美元。報告指出，根據世界黃金協會的報告，今年上半年黃金需求年減5％，主要是因為來自黃金ETF（交易所交易基金）的投資需求減弱的影響。

報告表示，金價今年3-5月期間，因為受到歐美銀行危機擔憂提振避險需求的影響，而上漲至每盎司2,000美元以上價位，但此後則開始走弱。報告預估黃金的投資需求還會進一步下滑，因擔憂經濟衰退以及通膨高漲的避險需求將持續減弱。報告預期美國經濟第四季只會稍微下滑，明年將會恢復增長，並預期明年中左右美國通膨就能降至聯準會所定的2％目標。

世界黃金協會報告表示，2023年8月，全球黃金ETF（交易所交易基金）持倉減少45.6公噸，為連續第3個月減少，並創下2020年3月以來的新低，較2020年10月3,916公噸的歷史高點累計已經減少15％，8月份平均金價則是下跌1.4％至每盎司1,942.3美元。

美國8月份消費者物價指數（CPI）月增0.6％符合預期，年增3.7％則是高於預期的3.6％增幅。不包括食品和能源的核心CPI月增0.3％，高於預期的0.2％增幅；年增4.3％則是符合預期，並創下近兩年來的最小增幅。

摩根士丹利分析師洛文加特（MikeLoewengart）認為，CPI報告可能讓市場感到失望，因投資人希望通貨膨脹會明顯減弱；但考慮到油價高漲和最近的經濟數據強勁，數據與預期基本一致可以視為小勝，聯準會本周仍可望保持利率不變。