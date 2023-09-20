林伯豐：今年為景氣谷底 政策持續挹注明年有望回溫

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

（中央社記者劉千綾台北20日電）全球終端需求續疲，8月外銷訂單估將連12黑，三三會理事長林伯豐今天表示，今年應為景氣谷底，政府須持續推動資金紓困、人才培育及青年住宅等政策，加上台灣供應鏈和人才環境優良，明年景氣有望回溫。

此外，農業部進口蛋屢遭質疑，農業部長陳吉仲昨天宣布請辭。林伯豐表示，政府應為政策錯誤負責，並且確認雞蛋來源、品質和銷售通路等，「政府應發揮魄力，該銷毀就應該銷毀」，政府若有錯誤須追究責任，確保未來不可再犯。

經濟部今天將公布8月外銷訂單，在通膨及升息壓力下，預估將連續12個月負成長。林伯豐今天出席三三會例會受訪表示，景氣復甦受地緣政治、供應鏈重組等影響，在美中對抗之下，台灣是否能聰明的做對事情甚為關鍵，但他也提醒，台灣應避免在美中對抗下成為犧牲品。

林伯豐表示，台灣有良好的供應鏈、人才以及資金環境，加上人民努力工作的特質，只要政府和企業互相配合，相信台灣可以往好的方向走。

林伯豐建議，政府應拿出對策，包含資金紓困、鼓勵人才培育、提供青年住宅，以及祭出優惠政策吸引國際人才，並讓國內菁英續留台灣，明年景氣有望回溫。

112年第2次電價費率審議會決議不調整電價，每度維持3.1154元，但考量內需回溫，百貨、餐飲、健身房、電影院等880戶高壓用戶取消凍漲。林伯豐表示，基本工資調升，電價應該也會調漲，但不應選舉之後才調漲，應逐步調漲以反映發電成本。

林伯豐指出，台電虧損主因為能源政策的錯誤，因此需要政府補助，但「台電的危機就是台灣產業的危機」，他再次呼籲，應重新思考能源政策，將核電列入考慮，以穩定供電，並讓電價更合理。

政府連8年調漲基本工資，2024年基本工資調漲4.05%。林伯豐致詞表示，基本工資調漲後，勞健保也將調漲，可能進一步拉抬物價。他建議，調整勞保和健保負擔的比例，在不增加勞工負擔下，政府負擔的比例應提高，以減輕企業的壓力。

針對最低工資法草案將排入行政院會審查，林伯豐建議應儘速通過，納入一定參考指標，並包含第三方公正機構針對薪資調幅，對產業、勞工的衝擊分析，給予勞資雙方理性的討論空間。

三三會9月3日至10日舉辦「四川成都經貿訪問團」，與當地政府官員進行意見交流，了解四川省整體經濟情勢與投資環境，未來規劃於11月29日至12月3日率團訪問昆山、蘇州和上海等地。