陸廠排隊往越南跑 都是為了這兩大原因

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【中時新聞網 楊幼蘭】在剛結束的中國—東協博覽會（China-ASEAN Expo）上，等著詢問把工廠遷往越南的中方製造商之多，盛況堪稱空前。

據《南華早報》（South China Morning Post）20日報導，越南DEEP C工業區銷售主管阮氏雅（Nguyen Thi Nga）在周日超過300人參與的1小時商業網路會議後，仍有超過12名潛在中國客戶等著向她提問。

阮氏雅在為期4天的博覽會中以流利的中文說，自從去年起，陸企的興趣確實高多了，而在新冠疫情後，今年格外熱絡。

博覽會周二已在廣西壯族自治區首府南寧市結束，有中國和東協的超過2,000家企業共襄盛舉。阮氏雅說，在DEEP C工業區的5大區裡，約有30家來自化學、電子和太陽能板的中國客戶中，有一半是2022年才加入的。她並表示，希望有更多陸企加入，而今年底前約有7—8家中國投資者會入駐。

自從2018年中美貿易戰開打以來，中國製造商日益熱中於將供應鏈多元化，而將製造廠搬到越南，不僅省錢，還有助於避免美國制裁。不過，有部分商業與貿易專家警告，西方，尤其是美國，對進口商的來源管制愈來愈嚴格。

長久以來，越南相對穩定的政治環境，加上年輕低廉的勞動力，都使它成為亞太區的製造和出口樞紐。據越南計畫投資部（Ministry of Planning and Investment，MPI）提供的統計數據顯示， 2022年中國為越南的第4大海外投資國，而美國仍位居第一。

由於西方對中國製造元件，但在越南等地組裝，以逃避關稅的產品管控日益嚴格，馬來西亞認為，這或許是他們爭取中方投資機會的良機。