實踐綠色承諾 國喬積極推展永續轉型

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實踐綠色承諾，國喬(1312)積極投入化石能源電廠逐步減碳、加速再生能源佈置、建立碳循環和發展氫能經濟等各項綠電行動，藉由能源轉型穩步邁向淨零。其中，2014年啟動石化有機汙泥廢棄物資源化計畫，展開有機汙泥處理措施，且終端產品肥料品質也優於傳統堆肥，估算採堆肥化再利用，每年約可減少2,000噸二氧化碳的排放，還能透過碳匯交易進一步減少碳排放。

國喬強調，為應對國際趨勢和法規，已全面計畫轉向使用天然氣，以降低50％碳排放量，也關注國際納管CBAM的產品種類和國內碳費徵收動態，確保在相關措施上都能與時俱進。

面對不可忽視的淨零趨勢，全球掀起新能源佈局，石化業成為永續轉型的要角之一，經濟部次長曾文生指出，石油產業與零碳電力發展密不可分，未來將朝地熱和碳捕捉封存兩大方向發展，氫能發展也受到廣泛關注。

國喬表示，身為跨足紡織、建築、醫療、食品、半導體晶片、電動車等重大產業的永續石化先行者，持續跟緊國際淨零腳步，積極回應聯合國永續發展目標，不僅導入TCFD氣候財務揭露、SASB永續會計準則，並評估SBTi減碳目標的可行性。

國喬主生產SM、ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）石化產品之生產，並進行SM產品之垂直整合工作，及多角化如汽電和尼龍事業等經營。自2012年起，累計已投入超過72項減碳專案，總投資額達2億7,751萬，充分展現永續轉型決心，積極實踐低碳循環經濟目標。

綠能開發方面，國喬透露將與其他石化業者建立策略聯盟，評估風力發電的採購，並與半導體產業合作開發氫能應用項目。後續將不斷透過技術創新驅動綠色供應鏈發展，致力於減少環境足跡的前提下實踐循環經濟，保持石化產業的全球競爭力。