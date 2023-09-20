緯創、技嘉等8檔AI遭投信棄養 股價修正3成要停損？

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【旺得富理財網 李澍】AI股大部分股價自高點修至至今幅度達3成左右，9月以來，緯創、技嘉...等8檔遭投信棄養，資金轉進消費性電子股，換股操作意味濃厚，不少人急問，現在要停損還是加碼攤平；資深分析師認為，關鍵要看投資定位，若著重短線，應趁反彈停利停損；若是中長線投資人，那這波AI回檔就可看成是「上天送給你的大禮」。

摩爾投顧分析師江國忠分析，台股目前處在半年線和季線之間整理，考量台股短線受美股下跌走勢偏空，加上外資期、現貨仍站賣方，還有融資水位過高等籌碼不利因素；若是短線投資人，應趁反彈停利停損，目前仍不宜過度積極承接拉回的AI股票；但若是著重中長線的投資人，主要是以基本面為主，時間來換取空間，那麼AI這波回檔，則是上天給你的大禮。

江國中提到，9月以來，緯創、技嘉、建準、M31、奇鋐、英業達、台光電、光寶科8檔明顯遭投信棄養，研判離季底作帳還有7個交易日，這個趨勢不會改變；不過，以緯創為例表示，緯創吞GPU雙雄3年大單，長線獲利向上無虞。同時，江國中也斷言，長線基本面大好下，趁 AI 拉回、大跌時，當然都是逢低切入的好時機，惟這些被投信棄養、籌碼鬆動個股，先別急著承接，短線操作就要順勢而為，這些個股仍要耐心等待籌碼沉澱，目前仍非買點。

操作上，江國中建議，可以趁這波股價回檔，把資金分批進場；舉緯創當例子，目前下檔有半年線 MA100（約 96 元）及年線 MA200（約 65 元）支撐，投資人可以設股價跌至半線線至年線支撐區間分批進場。

文末，江國中再次提醒，投資定位一定要確認，切忌原本要作短線因套牢而變成長線、原本要做長線的，卻不耐久盤的時間艱熬而失了方寸。這些都是投資的大忌、虧損的主因，務必留意。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。