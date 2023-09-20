年輕人不滿高房價 央行會再祭管制？專家這樣解析

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中央銀行周四（21日）將舉行第三季理監事會議，除了利率政策的決議，外界也在關注是否會再祭出新一波選擇性信用管制措施？長期關注房市的中央大學經濟系教授吳大任指出，政府已推出一波波的房市政策來調控房市，短期投機客幾乎已退場，政府一邊抑制炒作、一邊也實施新青安貸款優惠政策，除了考量市場面、經濟面，大選將至的政治考量也許也會有，以及年輕人對高房價的不滿，因此不能百分之百說央行這次不會再有新的信用管制。

今（2023）年第二季的央行理監事會議中，決定推出第五波選擇性信用管制，央行認為，因整體銀行不動產貸款占總放款比率仍高，加上今年第1季自然人新申貸第2筆購屋貸款人數及占比都較上一季增加，以及自然人申辦特定地區第2戶購屋貸款的平均貸款成數居高且持續上升；為強化管理銀行信用資源，降低相關授信風險，因此新增規範自然人六都及新竹地區第2戶購屋貸款最高成數上限為7成。

本周的央行理監事會，會不會再有第六波選擇性信用管制，大眾都很關心；吳大任表示，包括房地合一稅2.0、實價登錄2.0，到7月1日上路的《平均地權條例》修法...等措施，政府一連串的房市政策，幾乎已讓房市投機客退場，目前已回歸剛需自住市場，包括自住需求及長期置產需求者，市場已較為健康。

吳大任指出，整體情勢觀察，推估這次央行應不會有新的管制措施，也不太會升息、免得付出「企業與景氣更重創」的慘痛代價；他分析，但除了考量房市、總體經濟面，總統大選將至的政治考量也許會有，加上許多年輕人對高房價的不滿與怨言，因此不能百分之百說央行這次不會再有新的信用管制。

談到房市信心度，吳大任表示，中央大學台經中心持續分析房市信心指數多年，從總體經濟、物價變動、房市交易、營建、建材等多面向來解析，2021年底及去年初國內房地產信心指數衝上一個高點，指數都超過120，後來因連續升息、打炒房政策，去年底指數跌破100，不過今年逐步回溫，現在又超過100，可見得民眾的房市信心還是頗強。

吳大任指出，8月初政府推出新青安貸款優惠，並有利息補貼，明顯帶動一波房市買氣，而台商近年回流的不少資金也流入房地產，都可見多數民眾對台灣房市有信心，長期看好；此外，政府又積極推動租金補貼、社宅興辦、包租代管，讓暫時買不起房的年輕人可以先租屋累積資金，未來可買到自己適合的房子，租屋及購屋、換屋需求，仍將達一個平衡。