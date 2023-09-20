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三星擴大DRAM及NAND減產幅度 有助記憶體產業供需平衡

受到 DRAM 三大應用需求不振影響，三星、SK海力士、美光等三大供應商庫存於 2023年第一季來到高峰，在第一階段減產後，第二季庫存水位僅小幅度下滑，三大供應商因而持續擴大減產。圖／freepik
受到 DRAM 三大應用需求不振影響，三星、SK海力士、美光等三大供應商庫存於 2023年第一季來到高峰，在第一階段減產後，第二季庫存水位僅小幅度下滑，三大供應商因而持續擴大減產。圖／freepik

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受到 DRAM 三大應用需求不振影響，三星、SK海力士、美光等三大供應商庫存於 2023年第一季來到高峰，在第一階段減產後，第二季庫存水位僅小幅度下滑，三大供應商因而持續擴大減產。

法人認為 ，2023年下半年DRAM 供需結構和產業庫存將呈現比較大改善，主因並非見到大大終端需求見到較大幅度改善，而是三星於 4 月起開始減產，減產效益將於第三季起發酵，且近期市場傳出三星為了改善高額庫存，預計將擴大 DRAM 和 NAND 減產幅度，此將有助於記憶體產業供需狀況，更快恢復平衡。

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