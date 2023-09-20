侯友宜5年交通成績單 高齡行人友善環境列首要任務

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新北市副市長劉和然今（20）日主持市政會議，聽取新北市交通局長鍾鳴時報告「迎向幸福即刻啟程」專案報告，統整市長侯友宜上任5年來交通成果，在公共運輸、共享運具、交通治理等7大面向改善計畫，劉和然說，目前高齡長者人口越來越多，為營造行人友善環境將是未來後續推動的重要計畫。

鍾鳴時指出，基北北桃1200通勤月票7月1日上路，每日使用卡數41.4萬張、每日157萬使用人次，上線2個月累計超過7000萬使用人次；順應淨零碳排潮流，新北市目前158輛電動公車，預計2030年公車全面電動化，並建置2600站智慧型站牌、184處全智慧停車場等交通設施。

鍾鳴時指出，將針對高齡者常活動地點進行系統性檢討，目前已完成永安市場、中和4號公園等高齡友善示範區，預計年底完成20處，並打造以人為本的交通環境，鎖定71處捷運站周邊道路設置行人專用時相、標線型人行道等。

鍾鳴時表示，目前新北境內YouBike達到1808租借站、3萬輛車的規模，明年將導入YouBike2.0 E，預計2025年YouBike1.0將退場，克服地形騎乘更方便，另未來將規劃105公里自行車通勤綠廊，擴大至北市及桃園。

劉和然說，交通政策業務隨著城市特性隨時調整，目前高齡長者人數愈來愈多多，但城鄉規畫道路比較狹小，因此道路建設、停車場等交通環境將以行人友善為主軸，將是未來交通推動的重點，通學廊道也是重中之重，211所國小通學廊道都改善完成，現在進入國高中。

劉和然強調，用路人習慣若不改變，斑馬線不禮讓行人、併排停車等行為都要改變調整，也鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，目前1200通勤月票每日約3、40萬使用人次，較去年成長29％，還有城鄉整體規劃不只有交通局一個單位，市府會跨局處把交通路網建設及行人友善做更好。