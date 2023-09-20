中國8月鎵鍺出口歸零 沒有新禁令 真相讓人想不到

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【中央社記者吳柏緯台北20日電】中國自8月1日起對鎵、鍺等半導體材料實施出口管制，一度使得市場價格飆升。然而禁令生效逾1個月後，根據最新統計數據，由於存貨堆積，8月底時鎵的市場價格較7月下跌9%。

中國商務部和海關總署於今年7月3日發布「關於對鎵、鍺相關物項實施出口管制的公告」，強調為了維護國家安全和利益，決定自8月1日起對鎵、鍺相關物項實施出口管制。

由於鎵、鍺都是半導體材料，這項公告一度引發國際市場動盪，出現囤貨潮，使得國際市場報價一度漲幅超過20%。

據路透社，在禁令上路約1個月後，由於管制而無法出貨加上需求低迷，而且中國國內出現庫存堆積的情形，反而影響中國國內市場報價。

報導引述中國的金屬資訊平台「上海有色網」（Shanghai Metals Market）的報價資料，今年8月底時，鎵的中國國內市場價格較7月底下跌9%；鍺的市場價格雖較7月底上漲1%，然而與7月初相比已大幅下降。

另據中國海關總署的資料，由於今年8月鎵出口歸零，連帶使得今年前8個月，鎵的出貨量較去年同期下降58%；鍺的出口量雖然也於8月歸零，然而受到禁令影響，海外買家急於8月前採購，使得今年7月的出口量達8.63噸，較今年6月增加超過1倍。

根據新規，鎵、鍺產品的出口商需藉由省級商務主管部門向中國商務部提出申請，中國商務部從收到出口申請文件之日起進行審查，或者會同有關部門進行審查，並在法定時限內作出准予或者不予許可的決定。經審查准予許可的，由中國商務部頒發兩用物項和技術出口許可證件。

報導引述一位中國鎵、鍺貿易商表示，由於處理出口許可證的申請大約需要45個工作天，目前仍在等待許可，因此今年8月並未對海外發貨。