文曄飆漲停 AI迎反彈 航運走揚 3檔同賀

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台股今（20）日開低，盤中一度翻紅，之後賣壓湧現，指數一路往下，上下震盪超過百點，收盤報16,534.75點，下跌101.57點，跌幅0.61％，成交量2,777.7億元。

台積電繼續下探，收盤小跌0.56％，收在535元，聯電下挫0.65％，收在45.9元，聯發科跌幅1.81％，收在759元，鴻海跌0.47％，收在106元。

AI概念股在英特爾執行長基辛格高喊「矽經濟」的利多下迎來反彈，但反攻的氣勢未能持續，漲幅收斂，微星上揚5.72％，技嘉漲幅3.94％，緯創、泰碩、金像電、台光電、奇鋐、神達等收紅，廣達、英業達、雙鴻、緯穎盤中翻黑，小跌作收。

陽明海運在法說會前小漲0.98％，長榮上漲1.29％，萬海上揚1.58％，散裝航運的中航、台航、正德也一齊向上。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計文曄、全達、昱泉共3檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，電子通路類股及運輸類股表現亮眼，漲幅分別為1.32％、0.32％，玻璃陶瓷類股表現疲軟，下挫1.32％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有11檔4％以上漲幅，其中文曄觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為文曄（3036）、鴻碩（3092）、穎崴（6515）、圓剛（2417）、微星（2377）、吉源-KY（8488）、貿聯-KY（3665）、慧友（5484）、華擎（3515）、長榮鋼（2211）。

今日上市有13檔股票4.5％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為定穎投控（3715）、中福（1435）、波力-KY（8467）、峰源-KY（6807）、智邦（2345）、世芯-KY（3661）、祥碩（5269）、鑽石投資（6901）、京元電子（2449）、美時（1795），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為定穎投控（3715）、緯創（3231）、燿華（2367）、華通（2313）、矽統（2363）、群創（3481）、廣達（2382）、神達（3706）、新興（2605）、京元電子（2449）。

上櫃10檔4％以上漲幅，其中2檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為全達（8068）、昱泉（6169）、東捷（8064）、新零售（3085）、及成（3095）、中茂（5205）、博來科技-新（7562）、正德（2641）、元創精密（3685）、松上（6156）。

今日上櫃有12檔股票有5％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序益鈞環科*-新（6912）、台星科（3265）、兆遠（4944）、泰谷（3339）、兆利（3548）、先益（3531）、蒙恬（5211）、福華（8085）、宏碁資訊（6811）、凌陽創新（5236），今日無跌停股。

上櫃成交量前10名個股依序為台星科（3265）、精剛（1584）、華星光（4979）、正德（2641）、宇環（3276）、東捷（8064）、前鼎（4908）、笙泉（3122）、品安（8088）、台燿（6274）。