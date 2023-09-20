支持網紅大賽 統領工業一起做公益

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「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」是全國唯一以公益為出發的網紅大賽，2021年廣邀各界及企業共同支持，募集超過300萬元支持「全阿美語河邊教室｣教育公益計畫，2022年再度號召企業及網紅做公益，報名費101元將全數捐贈由王淨代言的「1919陪讀計畫」，期盼喚醒社會大眾對弱勢、偏鄉孩童的重視。長期投入慈善活動，捐贈堪用車輛服務弱勢族群的統領工業，肯定「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」的教育公益精神，2022年不僅加入支持一起做公益的行列，企業第三代也報名參加網紅大賽，期待找到發光發熱的舞台，創造新的銷售模式。

創造「安心、放心、貼心」的服務價值

統領工業專注在瓦斯器材領域近五十載，從生產鋁製伸縮軟管、瓦斯配件，蛻變為專業領導、多元化經營的瓦斯器材物流中心，在業界有許多創舉，是第一個整合供應商與配銷商的瓦斯器材製造商，為減少產品配送時間及轉運過程造成產品的損傷，也將物流整合進來，是台灣近年來成長速度最快的瓦斯器材製造商。

張金發董事長表示，統領工業創造「安心、放心、貼心」的附加價值，為國人提升居家安全盡最大心力，生產的CNS9620燃氣用橡膠軟管材質密度高，比較不會滲透出瓦斯味，不僅取得台灣區瓦斯公會保險認證合格標示，更是國內業界首家投保一億兩仟萬元產品意外責任險的業者。

統領工業實踐ESG GO的精神，長期將堪用車輛捐贈給台東基督教晨光之家協會，讓車輛延續生命去服務弱勢族群，同時捐贈家用產品提供晨家之光協會義賣，也長期在台中市做捐血活動。此外，統領工業在研發產品時，會優先思考減少環境污染的材質，在友善職場方面，也會思考如何為工作的同仁減少職業傷害。今年也成為「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」的企業夥伴，支持網紅實現夢想，一起做教育公益。

參加MiiShare101就是愛分享網紅大賽，實踐ESG GO精神

Lady Michelle蜜雪兒郡主抱持關懷弱勢公益、分享好物的精神持續舉辦「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」，她欣見在人人皆網紅的時代，統領工業第三代接班人Tiffany也參加了2022年的網紅大賽，期待透過賽制過程的實務經驗、技巧磨鍊，培養可以創作好的內容、直播銷售能力，進而成為可與企業對接的社群網紅影響者。為幫未來網紅與企業進行媒合，讓網紅能得到充分的舞台展現實力，企業也能藉由專業的帶貨銷售，獲得業績成長，Lady Michelle蜜雪兒郡主也在2021年底成立「台灣良品好物完銷平台」（https://www.taiwan-goods.com/products），期待創新商業模式。

「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」也號召第一屆網紅品牌大使回歸，共同拍攝大賽主題曲「就是愛分享・我想紅」MV（https://youtu.be/LR40yQYVwfY），活動詳情可上官網（MiiShare.com）了解。