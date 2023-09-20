再度合作！國泰世華長榮航空聯名卡啟程 優惠更多

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國泰世華銀行與長榮航空自2016年合作發行聯名卡，迄今累積發出超過25萬張新卡數，攜手打造的倍數引擎消費贈哩權益震撼市場，聯名卡友獨享的長榮航空飛行禮遇，廣受卡友喜愛，7年來長榮航空聯名卡年消費金額成長1.2倍，聯名卡友累積刷出新台幣上百億元的機票金額。

國泰世華銀行董事長郭明鑑與長榮航空董事長林寶水於今(20)日共同宣布雙方再度攜手合作，以「啟程，累積豐厚人生」作為聯名卡的全新訴求，並推出最新的「倍速哩遇」優惠權益，限時推出消費最優5元累積1哩程的市場最佳累哩回饋，同時也祭出史無前例的超殺累哩機制。

長榮官網購票搭機最優再累1哩送1哩！本次國泰世華長榮航空聯名卡也瞄準高端客群，針對最頂級的極致無限卡首推「邀請制」換發高質感金屬卡面，用卡消費體驗與飛航旅遊權益同步尊榮升級。

國泰世華長榮航空聯名卡權益一直深受高消費客群喜愛，超過百名以上聯名卡友，每年刷出千萬驚人消費額，疫後全球旅遊運輸快速復甦，消費者疫情期間累積的旅遊渴望持續爆發，也促使國泰世華長榮航空聯名卡以嶄新權益面貌重新上市。

根據Visa近日發布的最新全球消費者旅遊意向報告，預估台灣人未來兩年平均將安排高達5次海外出遊。

國泰世華觀察，2023年國泰世華長榮航空聯名卡友，於機票購票與海外消費表現，均大幅超越去年同期水準，甚至較2019年疫情前消費金額再高出4成，顯見卡友消費需求之暢旺。

國泰世華銀行董事長郭明鑑表示，本次重新上市與長榮航空攜手再合作，推出多項創新服務及飛航旅遊權益尊榮升級，伴隨卡友享受飛凡旅遊體驗，讓每一次的啟程，都是累積豐厚人生。

長榮航空董事長林寶水表示，長榮航空與國泰世華銀行自2016年攜手合作推出聯名卡，提供卡友迅速累積哩程的管道。

林寶水說，即使過往三年因為疫情大幅降低民眾出國意願，但大多數持有國泰世華聯名卡的會員仍繼續使用此卡消費，就是希望能持續累積哩程，享有免費兌換機票、購票優惠、座艙升等及使用貴賓室等多項禮遇。

為了提供高端客群更尊榮的用卡消費體驗，長榮航空聯名卡預計於2024年，採「邀請制」方式，邀請年消費達新台幣300萬以上之極致無限正卡卡友，換發高質感的金屬卡面，每張金屬卡皆由美國製作空運來台，重量達約18克，卡面鑲嵌知名奧地利水鑽。以全台首創的水鑽鑲嵌金屬卡工藝，襯托長榮航空聯名卡低調尊貴的卡面設計，彰顯每位長榮聯名卡友厚實的非凡魅力，在每一個刷卡時刻都備感尊榮。