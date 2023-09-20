獨家》航空卡割喉戰 國泰世華聯手長榮殺到5元1哩

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航空業戰火燒向航空聯名卡，繼星宇航空無預警調整哩程兌換，長榮航空今日與國泰世華銀行宣布聯名卡全新優惠，除端出業界最狂的「倍速哩遇」，限時最優5元累積1哩，超車中國信託華航聯名無限卡的最優6元累積1哩，再加碼長榮官網購票搭機「累1哩送1哩」，多管齊下鞏固航空卡王寶座。

長榮聯名卡歷經富邦、花旗兩家發卡行，2016年改與國泰世華銀行合作，目前發卡量逼近30萬張，居要年費的航空聯名卡「卡王」，尤其在國泰世華銀行砸重金力捧下，7年來消費金額翻了1倍。據了解，聯名卡友累積刷出上百億元的機票錢，死忠程度相當高，也讓長榮航空決定繼續與國泰世華續約。

為了替聯名卡提前造勢，長榮航空上月首度推出「哩程限定-日本松山會員獨寵專機」，限定以「無限萬哩遊」會員身分用超優惠的哩程數兌換機票，一推出後即刻秒殺，不少會員更敲碗希望能夠再推。另也配合越南開放電子簽證，推出20000哩即可兌換河內來回機票，較原本35000哩省近一半。

為了讓持卡人「有感」升級，國泰世華將首度挑戰哩程賺取比例，限時推出出國及指定消費天天享最優5元1哩，較原本的10元1哩翻了一倍，指定通路包括在長榮官網購票、機上免稅品、海外實體商店及長榮樂e購網站消費，等同每月最多可以多累1萬哩，活動期間可拿好拿滿8萬哩。

除了有刷有哩程，搭機也有更多哩程可拿，10月底前持有效長榮航空聯名卡於長榮航空官網完成活動註冊，且於今年12月15日前搭長榮或立榮國際線，最優累1哩送1哩，等同搭機哩程翻倍，有機會拿滿最高55000哩。

對於華航、星宇紛紛推出金屬信用卡卡，國泰世華也將於明年，邀請年消費新台幣300萬以上之極致無限正卡卡友，採邀請制換發金屬卡，據了解，金屬卡卡面鑲嵌知名奧地利水鑽，均由美國製作空運來台，所費不貲。