景氣今年到谷底 林伯豐：明年景氣轉好政府要做對事情

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經濟部今日將公布8月外銷訂單，外界預期將連續12黑，三三會理事長林伯豐看景氣認為今年已經到了谷底，但是復甦要看全世界的地緣政治關係、供應鏈全球化的問題，在中美對抗之下台灣是否能做對事情。

林伯豐表示，有好的供應鏈、有人才、有資金，台灣人又努力，政府與企業配合之下會往好的方向進度。

正確的作法是，台灣應該避免成為美國的犧牲品。而明年轉好的方式，政府應該協助產業投資、紓困、培育人才、 對青年住宅能夠提供優惠。

林伯豐認為，只要政府拿出魄力來協助企業，台灣應該會有成長、應該會有進步。

林伯豐在三三會例會上致詞時對提振景氣提出七大建議。

一，調整勞保、健保的負擔比例，在不增加勞工負擔之下，政府的負擔比率應該要提高，以減輕企業的壓力。

二，應通過《基本工資法》納入一定參考指標，包含第三方公正機構針對薪資幅度，對企業、勞工的衝擊分析，給予勞資雙方討論空間。

三，持續推動投資振興方案，積極推動能源轉型、智慧城市等重大基礎建設，鼓勵企業進行資本支出。

四，重新思考能源規劃，將能源配比中的核能調整為30％，達到穩定供電、合理的電價。

五，維持大宗物資關稅、貨物稅、營業稅、印花稅的降稅、免稅措施。

六，維持推動紓困振興貸款、青年創業及啟動金貸款利息補貼，全面整頓公有閒置土地，興建平價租金的青年社會住宅，並給予租金補貼等政策。

七，央行應該維持匯率穩定，避免進口產品價格上漲，帶動物價抬升。