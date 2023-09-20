威力彩頭獎明衝7.2億 運勢專家曝4星座有財運

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【旺得富理財網 李澍】小賭怡情，威力彩經過連續25期槓龜，明（21）日頭獎獎金上看7.2億，要是中了，買房、買車、成家立業多個願望就能一次滿足，只要有買，就有機會；不過，運勢專家小孟老師特別點名，屬4星座、4生肖的民眾被財神鎖定，財運偏強，能抱走大獎的機會也相對突出。

第4名 天蠍座

921穀神星落入天蠍座，顯示天蠍座好運不斷，穀神星也代表金色能量，若可以在下注前觀想金色的光茫再下注，金色財氣的能量將能包圍你，讓你奪得頭彩。

第3名 天秤座

火星921落在天秤座，顯示你今日充滿紅色喜氣，若可以綁一條紅線在手上，再用綁紅線的手下注，紅色喜氣的能量將能守護你，讓你成為下一位幸運兒。

第2名 牡羊座

牡羊座921太陽入偏財宮，今日靈感很強，容易接收到來自宇宙的靈感能量，建議您只要放鬆心情多聽心靈音樂，自然腦波頻率就會降低，就能夠冥想出特別數字組合，其組合能有機會讓你中大獎。

第1名 金牛座

金牛座金星與婚神星921加速進入本命宮，今日磁場很好，財運能夠獲得提升，建議您在下注前吃一顆蛋代表金星，再喝一杯水在茶杯底下墊一張抄票，再喝下象徵財水，就能被祖先守護提升偏財運勢，說不定還能中到大獎。

開運生肖為馬、蛇、鼠、羊；小孟老師建議，開財運方位為南方，可往住家或辦公室南方尋找投注站下注，好運就能滾滾而來。

開運時辰：

上午11時至下午15時

下午19時至20時。

※免責聲明：以上為民俗信仰，僅供參考，勿過度迷信。